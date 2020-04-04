驚悚影片曝！阿兵哥台3線騎車過彎「壓車」失控　滑入對向車底當場死

▲林姓騎士因過彎速度太快，因而失控打滑衝入對向車道，遭到來車撞上當場死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣西湖鄉1名正在服役的林姓男子，3日下午休假騎車行經台3線103公里處，因車速過快，轉彎時不慎失控打滑，連人帶車衝入對向車道，遭到小客車迎面撞上；由於撞擊力道過大還讓機車零件噴飛，機車騎士重傷，救護車趕到現場將傷者送醫急救，最後還是傷重不治。

苗栗縣消防局表示，3日下午2時許接獲民眾通報，指稱在台3線103公里處苗栗三灣路段，發生一起車禍意外；消防人員抵達時機車碎片散落一地，騎士倒地不起，現場血跡斑斑；經救護人員送醫急救後，還是因傷重不治。

據行車紀錄器顯示，林姓騎士在過彎時車速過快，一時打滑失控而倒地，因速度太快直接撞上對向小客車，撞擊力道過大還讓機車零件噴飛，騎士雖頭戴安全帽，還是撞得頭破血流，送醫不治。

▲▼因撞擊力道強大，機車碎片散落一地，現場血跡斑斑。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據警方調查，19歲的林姓機車騎士，目前正在服役，趁連假騎車出遊，沒想到在這個S彎道，因為速度過快導致車頭偏離車道，逆向衝撞小客車，小客車上一家4口也被這突來的衝撞驚嚇，沒有人受傷；經施以酒測後，雙方都無酒精反應，至於詳細肇事原因還待調查中。

警方強調，台3線三灣、獅潭路段，因為車道寬，又有多處彎道，被重機騎士喻為壓車路段，警方就是因為這裡常常有重機摔車，特別在路邊掛上騎帥不騎快的警語布條，沒想到還是發生意外事件，也呼籲機車騎士在此路段應減速慢行以避免憾事發生。

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