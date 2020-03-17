疫情未明清明掃墓桃園分流分時管制人數　兒孫群聚不復見

▲鄭文燦表示，今年清明掃墓以「分流、分時管制人數及量測體溫」為原則。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受疫情未明影響，往年清明掃墓各地兒孫群聚的情形，今年將看不到！桃園市長鄭文燦17日於市府防疫專案會議表示，今年清明掃墓市府已針對公墓、納骨塔及殯儀館進行各項防疫對策，以「分流、分時管制人數及量測體溫」為原則，以紓解掃墓人潮，避免群聚感染的風險，並要求各殯儀館及納骨塔加強防疫措施。

▲受疫情未明影響，往年清明掃墓各地兒孫群聚的情形，今年將看不到！（圖／資料照／市府提供）

另外，市府並請各區公所及殯葬管理所，務必購置至少1部紅外線熱顯像儀，裝設於各殯儀館及納骨塔入口處，增加體溫量測速度。有關紅外線熱顯像儀的設置，目前桃園殯儀館、中壢殯儀館及3個區公所皆已設置完成，尚有蘆竹、楊梅、龍潭、平鎮、新屋等5個區公所待設置，在設置後，可先以紅外線熱顯像儀監測出入人員體溫，再以額溫槍確認，將可降低檢測人員的負擔。

此外，納骨塔入口人流管制，一次以不超過30人至50人進入為原則，再依照各個納骨塔大小，管控進入的總人數，避免過多民眾同時間群聚，讓防疫措施更加完善。

鄭文燦也表示，目前國人出國風險大幅提高，近期公布的確診案例多為出國旅遊時被感染，歸國後亦有接觸史，因此居家檢疫人數相對增加，市府將持續進行各項防疫措施。

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