　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情未明清明掃墓桃園分流分時管制人數　兒孫群聚不復見

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鄭文燦表示，今年清明掃墓以「分流、分時管制人數及量測體溫」為原則。（圖／市府提供）

▲鄭文燦表示，今年清明掃墓以「分流、分時管制人數及量測體溫」為原則。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受疫情未明影響，往年清明掃墓各地兒孫群聚的情形，今年將看不到！桃園市長鄭文燦17日於市府防疫專案會議表示，今年清明掃墓市府已針對公墓、納骨塔及殯儀館進行各項防疫對策，以「分流、分時管制人數及量測體溫」為原則，以紓解掃墓人潮，避免群聚感染的風險，並要求各殯儀館及納骨塔加強防疫措施。▲鄭文燦表示，今年清明掃墓以「分流、分時管制人數及量測體溫」為原則。（圖／市府提供）

▲受疫情未明影響，往年清明掃墓各地兒孫群聚的情形，今年將看不到！（圖／資料照／市府提供）

另外，市府並請各區公所及殯葬管理所，務必購置至少1部紅外線熱顯像儀，裝設於各殯儀館及納骨塔入口處，增加體溫量測速度。有關紅外線熱顯像儀的設置，目前桃園殯儀館、中壢殯儀館及3個區公所皆已設置完成，尚有蘆竹、楊梅、龍潭、平鎮、新屋等5個區公所待設置，在設置後，可先以紅外線熱顯像儀監測出入人員體溫，再以額溫槍確認，將可降低檢測人員的負擔。

此外，納骨塔入口人流管制，一次以不超過30人至50人進入為原則，再依照各個納骨塔大小，管控進入的總人數，避免過多民眾同時間群聚，讓防疫措施更加完善。

鄭文燦也表示，目前國人出國風險大幅提高，近期公布的確診案例多為出國旅遊時被感染，歸國後亦有接觸史，因此居家檢疫人數相對增加，市府將持續進行各項防疫措施。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
「在不瘋狂」全團解約只剩巴巴烙　卡3年合約傻眼：我最後才知道
快訊／新北里長鞠躬道歉　哽咽「有人叫我去死」
案75南部某國立大學生未進校園上課　校方：解除停課通知
新冠肺炎新增10例境外移入　6人為旅行團群聚感染
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

321世界詩歌日　新北市圖邀大家用書名創意作詩

屏科大＆佛教慈濟慈善事業基金會　簽訂長照產學合作策略聯盟

屏東縣國中班際大隊接力錦標賽　南榮成績放異彩

疫情未明清明掃墓桃園分流分時管制人數　兒孫群聚不復見

紙風車返笑日線上劇場　屏縣府邀縣民一同響應

雲林新任環保局長履新　鄭育麟就任目標：雲林垃圾自己處理

林右昌下令籌劃防疫演練　與基隆市民建構安全防護網

國中小學畢業學力鑑定考試　基隆監獄考生通過率大幅提升

夫載女兒外出未歸　歸仁警尋獲化解一場虛驚

機捷全線完成紅外線測溫儀佈設　鄭文燦：國門前做好疫情防護措施

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

宋智孝《Gashina》跳完姜虎東傻眼XDD　ACE→遊戲黑洞..答題全撿漏

321世界詩歌日　新北市圖邀大家用書名創意作詩

屏科大＆佛教慈濟慈善事業基金會　簽訂長照產學合作策略聯盟

屏東縣國中班際大隊接力錦標賽　南榮成績放異彩

疫情未明清明掃墓桃園分流分時管制人數　兒孫群聚不復見

紙風車返笑日線上劇場　屏縣府邀縣民一同響應

雲林新任環保局長履新　鄭育麟就任目標：雲林垃圾自己處理

林右昌下令籌劃防疫演練　與基隆市民建構安全防護網

國中小學畢業學力鑑定考試　基隆監獄考生通過率大幅提升

夫載女兒外出未歸　歸仁警尋獲化解一場虛驚

機捷全線完成紅外線測溫儀佈設　鄭文燦：國門前做好疫情防護措施

2020台灣Fender代言人出線　「大象體操」凱婷受邀擔任

「元富FinTeach 」校園金融教育贊助開跑　總贊助金120萬

學生手工辦豪華告別式！　網友見死者笑爛：被耽誤的殯葬奇才

錢沒有不見　只是變成另一種樣子　存不到錢的7個理由中肯到落淚

不斷更新／法國、瑞士關閉邊境！義大利郵輪「耀目號」1乘客染疫死亡

接任國民黨副秘書長　顏寬恒：承先啟後、促成不同世代合作

國家隊之一！最大軸承商「東培工業」　縮短口罩製程達成日產千萬片

爸海邊燦笑拍手迎飛撲　汪衝到面前「路過」空氣突然安靜

香港失去25年「全球最自由經濟體」寶座　被新加坡取代！

保時捷釋出「跑車殺手」911 Turbo S詳細影片　先進配備一次看

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

地方熱門新聞

揪里民爽玩西班牙　新北里長接電話了

苗栗瘋傳確診封院！院方緊急回應

他拾金不眛竟挨告　失主Po文回應

排口罩發號碼牌被罵爆　藥局不發了

南部某大學出現疑似病例　台南市議長說話了

台大雲林分院即日起進出一律大門查驗通關

議員要求青埔新建案　施設天然氣管線

台東縣查核成功鎮養牛戶　再不改善就沒收

網紅吃屎哥挨K　竟是自導自演送辦

口罩在家輕鬆購　實名制2.0 網路預購上路

社工車卡爛泥一旁竄出眼鏡蛇　警助脫困滿身泥

劍獅漢方口罩布套安心罩得住

海巡沿岸多功能艇運抵金門　防疫+巡緝尖兵

雙手噴酒精　她沒乾就揉眼…角膜缺損

更多熱門

相關新聞

機捷完成紅外線測溫儀 鄭文燦：做好疫情防護

機捷完成紅外線測溫儀 鄭文燦：做好疫情防護

因應新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情依舊延燒，桃園機場捷運為防堵疫情擴散，已在全線21站完成紅外洩測溫儀架設，市長鄭文燦17日視察後表示，桃園機場是防疫重要關卡，因應全球疫情升溫，桃捷已於16日完成全線紅外線熱像測溫儀設置，全面執行旅客體溫篩檢機制，希望透過超前部署及強化工作人員防疫作為熟悉度，有效防堵疫情由境外蔓延至國內。

蘇澳清明掃墓10大便民服務　送1千份抗菌潔膚巾

蘇澳清明掃墓10大便民服務　送1千份抗菌潔膚巾

桃園一連4天送客家菜包　慰勉藥師

桃園一連4天送客家菜包　慰勉藥師

桃園將採「滾動式」　調整出國禁令期限

桃園將採「滾動式」　調整出國禁令期限

桃園高中職以下師生　8月前禁出國

桃園高中職以下師生　8月前禁出國

關鍵字：

清明掃墓桃園管制人數鄭文燦

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

土耳其團高雄3確診　趴走五甲路是假消息

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

快訊／新冠肺炎再添10例創新高！

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

義大利人搶買糧食！冰箱剩「鳳梨披薩」

美新冠肺炎疫苗　第一針注射了

17例全部境外移入　台人打壞好牌

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

他2年後又巧遇哀怨汪性感顧機車

更多

最夯影音

更多
蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則
居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面