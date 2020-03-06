清明掃墓！家族堅持「庭院大辦桌」他怕爆　網勸母湯...激推1招神取代

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

清明節將至，儘管新冠肺炎疫情持續蔓延，不少民眾仍打算返鄉祭祖，甚至維持慣例舉辦家族聚會。就有網友發文驚呼，長輩堅持要辦宗族大聚餐，讓他十分擔憂，而鄉民聽完也倒抽一口氣，紛紛吐槽「賭命的一頓飯。」

網友在PTT發文提到，「看來長輩們是決定要辦了，以往都是十幾桌有喔，我是不會去啦，老爸代表。各位的家族今年打算怎麼做？長輩是覺得在宗廟的庭院請外燴來煮，這樣就不會去餐廳跟別人混到，問題是每個人的大家族都有台商吧？」

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一席話讓眾多鄉民炸毛，直呼「白牌司機那家聚餐中五個」、「今年清明團聚，明年地府圍爐」、「勸你老爸不要去」、「感謝我們家族的取消了」、「祖宗表示母湯」、「怕人太多太雜，公筷也不保證安全」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

對此，不少熱心網友心有戚戚焉，認為一旦長輩決定的事，便很難動搖，於是提出建議，「只好裝病逃過一劫」、「訂便當或餐盒是不錯的選擇」、「逐桌造冊吧，不然真有問題，去哪找人啊」、「多做幾張長輩圖，傳給家族群組」、「跟家裡最大尾的說發餐盒啦，或是請外燴的分裝分食」。

另外，有鄉民也透露，之前看到臉書好友中，有過年老人親戚吃完聚餐掏出退燒藥吃的，還自爆早上吃一顆所以才能參加，後來午飯結束再補吃一顆，一席話嚇死整桌人。