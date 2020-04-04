遭駭客攻擊超過16小時！Wecare官網閉站　韓粉來信嗆：這不是愚人節

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

罷韓團體「Wecare高雄」3日深夜於臉書表示，Wecare高雄官網自2日起伺服器已收到超過16小時的攻擊，第一時間先選擇閉站，確保資訊完整，另外他們也收到韓粉來信，上面寫著「網路被駭不是愚人節節目，若不停止罷韓，一切才剛開始」，對此罷韓發起人尹立也回應，民主國家尊重多元聲音，但惡意打擊他人言論自由，將嚴厲加以譴責。

▲遭駭客攻擊超過16小時！Wecare高雄官網暫時關閉。（圖／翻攝「Wecare高雄」）

Wecare高雄表示，因為官網自2日起遭駭客不斷攻擊，因此第一時間便決定先關閉網站，同時暫停販售週邊小物，提醒支持者若想購買必須等候。

Wecare高雄提到，網站遭駭的過程中，他們也收到韓粉的來信，上面的內容寫著「網路被駭不是愚人節節目，若不停止罷韓，一切才剛開始」，認為「在民主的台灣社會中，韓粉與紅媒依然有著惡意的示威行為」，令他們非常失望。

Wecare高雄說，相信民主也尊重每個人不同的聲音，但拒絕惡意的攻擊行為，也提到罷免二階即將過關，民調也凸顯高雄人民的心聲，「很多韓粉與紅媒焦慮且緊張，但切勿以身試法」，另外他們已把相關信件進行備份，將研議採取相關法律行動，最後表示，官網會在安全狀態後，再次開啟，麻煩支持者包涵與稍候。

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