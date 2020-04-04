麵粉戰爭！揉麵員工譏「你背後有鬼」　店長回嗆「卒仔」挨告…無罪原因曝光

▲麵包店店長罵員工「卒仔」、「偽君子」，無罪理由曝光。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹陳姓麵包店店長2018年1月4日時因不滿員工阿輝（化名）對麵糰的處理方式，以「我看你就是卒仔」、「不要再那邊給我當偽君子」等語辱罵，遭阿輝提告公然侮辱，然而法官發現案發前阿輝面對陳男的提問時，曾說「懷疑店長背後有鬼」，還反嗆「滾回你的烤箱」等語，認為陳男的謾罵非抽象、毫無理由，因此判陳男無罪。

陳男坦承有說出「卒仔」、「偽君子」一語，但堅決否認妨害名譽，他指稱，前面因為煉乳棒和巧克力棒被拿去冷凍的事去質問阿輝，後來阿輝和同事的對話內容又很刺耳，所以才會又發生口角；陳的辯護人則說案發當下僅4人在場，不符公然之要件，此外錄音對話中，阿輝都承認自己是「卒仔」、「偽君子」，陳男並沒有貶損名譽。

法官勘驗錄音檔得知，當時阿輝先是被陳男質問煉乳棒、巧克力草莓派麵糰是不是他冷凍後，始終以不知道回應，再以「真的很奇怪吼，我懷疑有鬼，店長你後面有...，真的好可怕...」等語回應陳男，事後，一名同事過來詢問阿輝喉嚨為何不舒服後，阿輝即表示「一早被人家氣到」，不過該話剛好被陳男聽到，兩人因此有爭執，面對陳男詢問麵糰冷凍一事，阿輝直接怒嗆「滾回你的烤箱」。

綜觀上方證據說詞，法官認為阿輝面對主管提問時，回應態度極為戲謔，已經逾越一般職場上的分際，且與同事討論時還刻意以夾敘夾義的話語刺激主管，足以認定陳男並非無理由對阿輝說出「卒仔」、「偽君子」一語，客觀的情況下難認是抽象謾罵，新竹地院最終判陳男無罪，全案可上訴。



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