疫情嚴峻！彰化家傳5代「潤餅輝」業績掉3成　人氣不減

▲彰化家傳5代潤餅輝整體業績掉3成但人氣不減。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

雖然新冠肺炎疫情逐日升溫，但面對清明節，民眾仍不免俗的要買潤餅，彰化家傳5代的「潤餅輝」，在北斗大菜市場爐開46鍋，工作人員全戴上口罩，也擺上酒精消毒，遵守防疫守則，保持社交禮儀1公尺，在市場的地面上畫上紅色標誌，門口排滿長長人龍，一個一個間隔開來，讓民眾喊，感動啦！排再久也值得。

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▲彰化家傳5代潤餅輝整體業績掉3成但人氣不減。

「潤餅輝」第五代傳人陳姓老闆，其實是1名正在台北國小教書的老師，他說，從小到大已經練就一身功夫，已經有30年資深的經歷，看他熟稔的身手，不到5秒完成1片，非常的厲害。

陳姓老闆說，每年都選在清明節前後1個月開業，父親過世後，所有的兄弟姊妹都會齊聚回來幫忙，媽媽負責磨麵粉，妹妹負責結帳，其餘的人分工做潤餅皮，一道道工序都馬虎不得。

今年受到疫情影響，業績減少3成，但仍有許多民眾，前來排隊，甚至還有從台中來的婦人要購買，她說「潤餅輝」的潤餅薄但不容易破，非常的好吃，已經排隊1小時也不嫌累，吃過還想再吃，還好店家的妹妹在豐原有開店，可以就近品嘗這種家傳美味。

►我沒有遲到，是時間遲到了！