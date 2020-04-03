台南60年潤餅名店清明夯　湧入排隊人龍動用警力維持序

▲台南中西區國華街60年的潤餅老店，在清明節前夕吸引大批人潮湧入購買潤餅，台南市警二分局針對周邊道路違規停車勸導取締及拖吊，維持交通順暢安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明節依照習俗，都會在這天吃潤餅（春捲），台南中西區國華街60年的潤餅老店，在清明節前夕吸引大批人潮湧入購買潤餅，為避免大量車潮及人潮造成道路壅塞情形，台南市警二分局針對周邊道路違規停車勸導取締及拖吊，以維持交通順暢及確保用行車安全。

清明節連續假日期間，市警二分局針對西門路、民族路等路口加強交通疏導，避免道路壅塞情形發生；另亦加強水仙宮傳統市場周邊道路（國華街、民權路）及針對易聚集人、車潮之地點加強汽機車違規停車取締。同時結合防疫工作加強盤查有無違反自主居家檢疫規定者到處趴趴走，將交通、防疫做到滴水不漏。

市警二分局也與該知名春捲店協調，請店家在周邊道路，派遣保全及協勤義交加強疏導、整理，保持人車動線流暢，避免交通壅塞影響民眾連續假日旅遊興致，給民眾一個舒適的用路環境。

市警二分局特別呼籲駕駛人行經前揭路段時，請配合減速慢行或提前改道，勿任意違規停車，遵守員警及義交人員之指揮疏導，共同維護交通安全與順暢。並呼籲居家隔離或居家檢疫的民眾能自愛，確實遵守相關法令規定，切勿心存僥倖趴趴走，除了當事人本身遭受重罰外，更可能增加群聚感染之風險，大家一起配合防疫相關措施，繼續正向防疫，共同對抗病毒。

►有75%酒精，必備必買必囤！！