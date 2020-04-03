開新車掃墓撞墓碑…咒罵「死女鬼」返家後摔癱！他再曝：女星中風夫詭上吊

▲清明節掃墓祭祖。（示意圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

清明節許多人都會返鄉掃墓、祭祖，但有些禁忌需要特別注意，例如最好不要亂講話。民俗專家翁燦耀透露，一名男子開著新車返鄉掃墓，途中擦撞到路邊的墓碑，竟然咒罵「死女鬼」，回家後摔下樓梯，變成植物人；命理學家謝沅瑾也說，曾有女星丈夫咒罵亡者車隊，結果中風後離奇上吊輕生。

翁燦耀在節目《新聞挖挖挖》表示，男子開著白色新車載著全家大小去掃墓，可能是那幾天都下雨，加上產業道路本身就很小條、沒有鋪柏油路，路面塌陷，結果一往前開就下陷並且擦撞到路旁的墓碑，沒想到男子沒有先道歉，反而咒罵「死女鬼」。

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翁燦耀說，很巧合的是，男子回家後修理客廳天花板的吊燈，期間拖鞋扯到樓梯格，結果倒頭栽摔倒，變成植物人；而他的老婆相當著急，趕緊帶著師公回到事發地點向對方道歉，但亡者始終不肯原諒，因此男子至今仍是植物人，到現在都沒有清醒。

謝沅瑾也分享類似案件，某位女星的先生在第二殯儀館前因不耐車隊經過久候，竟在車上開始飆起髒話，結果過沒幾天突然中風，雙腳完全不能動，離奇的是，最後居然被人發現在陽台曬衣服的地方上吊輕生，沒有人可以解釋腳不能站及動的他，是如何爬上去的。

謝沅瑾說，「其實只要換個角度，人與人之間知道要互相尊重，更何況是我們看不到的事物。」

●民俗說法僅供參考。

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