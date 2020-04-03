墾丁大街連假擠爆！「忘記228教訓」繼續爽玩　醫護心累：擋不住台人劣根性

▲墾丁大街2日晚間景象。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者黃可昀／綜合報導

台灣能成功控制住疫情，主要是靠民眾的自律與嚴謹，不過，仍是有不少人趁著清明連假，跑去外縣市大玩特玩，甚至擠在人多的夜市逛街。一名醫護人員表示，「現在在墾丁觀光人擠人的在想什麼？」先前已經有228連假過後疫情惡化的經驗，如今還是有很多人沒在怕。

這名醫護人員在PTT表示，當初228連假前，政府就不停宣導大家不要出國，「結果擋不住台灣人劣根性，照樣出國玩一波」，緊接著就是一起又一起的確診案被爆出，很多人擔心這次清明連假狀況會重演，果然放假前就不少旅館訂房率回升，昨天連假第一天，墾丁大街更是擠爆觀光人潮。

請繼續往下閱讀...

原PO透露，醫院急診與負壓隔離病房至今仍被先前228連假、返台僑胞的確診案塞爆，「每個同事穿一套隔離裝備汗都濕到內褲」，很多人依舊講不聽，清明連假堅持要出去玩，「呵，14天後大家等著看。」

網友回應，「到底有沒有看新聞，政府下一步都到了社交距離這步了，還有人覺得可以在墾丁大街」、「看到連假各地飯店都客滿就知道台灣人鬆懈了」、「已經說了少出門，不要去人多地方，可惜還是一堆不懂」、「那些人跟硬要出國後來被感染的人都一樣，覺得自己不會那麽倒楣。」

據了解，墾丁大街2日晚上確實聚集大量人潮，當地居民看到很多「無罩」閒晃的人都心驚驚，也擔心這麼多人聚在一起會形成防疫破口，於是恆春警方派出警力在大街宣傳，提醒遊客戴上口罩並保持1公尺以上的社交距離。

►偷偷分享少女秘密！