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陳學聖：捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」…外國人的感謝「只是一下子」

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▲▼國民黨立委陳學聖接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

▲陳學聖。（資料圖／記者陶本和攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文1日宣布，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，引起論戰，也讓前國民黨立委陳學聖近日批評連連。陳學聖在3日再度提及，這是蔡英文防疫由盛轉衰的開始，因為已經碰到了民眾切膚之痛。

陳學聖在3日播出的政論節目《新聞面對面》中表示，自己曾經提及要換中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，結果遭到大家攻擊，但這次他要大膽預測另一件事情，那就是捐1000萬片口罩出去時，就是蔡英文防疫「由盛轉衰」的開始。

陳學聖說，因為這已經切到民眾內心的痛，之前講要換陳時中，那是針對個人，跟民眾沒有關係，大家覺得陳時中做那麼好，為什麼要換？但今天不一樣，捐1000萬片口罩出去的時候，民眾還是每天在排隊買口罩，就為了每天進出大眾運輸、公眾場所時，能夠擁有可重複使用、乾淨的口罩。

「結果今天突然捐1000萬片，已經碰到民眾的痛！」陳學聖強調，這1000萬片如果給民眾，變成每個人口罩可以拿到更多，結果還沒滿足民眾就捐出去。

被問到各國的感謝，會不會反而創造另一波高峰？陳學聖說，自己以前在外交委員會，「那個高峰只是一下子，如果今天把國際新聞拿起來看，台灣這個新聞會被淹沒掉！」就像是流星一樣，不會記得太深，但台灣民眾可是會天天記得的。

最後，陳學聖表示，未來若回頭看這1000萬片口罩，就是蔡英文防疫到達最高榮寵、最高點之後開始往下走的時間點，因為這已經碰到民眾的切膚之痛，只要民眾每天都還在排口罩，就會記得把1000萬片口罩捐出去的事情，「所以我大膽的講，由盛轉衰！」

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