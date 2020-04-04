守護台灣防疫成果 台南多元宣導保持社交安全距離

▲清明連假台南各景點及風景區人潮湧現，市長黃偉哲表示，台南因應新冠肺炎疫情超前部署，遊客湧現，顯示遊客對台南有信心，但提醒遊客確保社交安全距離，共同維護台灣防疫成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心4日上午發送2則「國家級警報」，提醒民眾要保持距離，及建議民眾不要去景點，其中包括台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區，有民眾質疑疫情相當嚴峻，台南市政府卻發布新聞鼓勵民眾至台南各景點遊玩，似與中央防疫政策有所牴觸。

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針對清明連假台南各景點及風景區人潮湧現，俗稱「國家級警報」的「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送2訊息，警示區包括台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區。市長黃偉哲表示，台南因應新冠肺炎疫情超前部署，遊客湧現，顯示遊客對台南有信心；但遊客湧現，各風景區服務人員務必提高警覺，提醒遊客確保社交安全距離，共同維護台灣防疫成果。

台南市觀光旅遊局郭貞慧局長表示，台南市連假人潮湧入，各局處攜手協同防疫宣導工作，相關作為包括：1、各旅客服務中心落實體溫量測，遊客必須確實戴上口罩方得進入，並於地上設置社交安全距離貼紙。2、各風景區落實體溫量測，並實施入園實名制。3、警察分局在人潮擁擠的景點（包括：安平、新化、後壁、鹽水、關子嶺及東山），由員警出動社交安全距離宣導隊，以確保遊客防疫安全。4、民政局結合區公所、里辦公處，於上開旅遊景點進行廣播，請遊客注意維持戶外1公尺之社交安全距離。5、針對花園夜市也將出動無人機宣傳社交安全距離，及相關防疫措施。

為確保防疫安全，台南市政府提醒遊客務必維持社交安全距離，台南防疫超前部署，特別在此宣導清明連假剩最後1天，遊客出遊時請務必保持安全社交距離，室內維持1.5公尺以上，室外維持1公尺以上，若無法維持請務必戴上口罩。

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