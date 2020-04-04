防疫無假期　台南麻豆警風景區大聲公用力宣導「保持距離」！

▲為清明連假防疫，麻豆分局長楊慶裕帶領員警在轄區人潮聚集地點舉牌宣導，以廣播器或大聲公揚聲器適時向遊客廣播保持安全距離以策安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為清明連假防疫，麻豆分局長楊慶裕帶領員警在轄區人潮聚集地點烏山頭水庫、總爺藝文中心、赤山龍湖巖等各大廟宇、風景區等地舉牌宣導，以廣播器或大聲公揚聲器適時向遊客廣播「請遊客保持人與人1公尺安全距離，以確保安全」等語，勸導民眾保持安全距離以策安全，否則應佩戴口罩。

新冠肺炎疫情蔓延全球，本國海外國人及留學生陸續返台，國內確診人數不斷增加，台南市長黃偉哲指示，清明連續假期台南市各風景區、夜市、遊樂場所等觀光景點湧入大量人潮，除造成人車壅塞，更因為人潮不斷，可能形成防疫破口，因而造成群聚感染。

有鑒於此，由麻豆分局長楊慶裕帶領員警在轄區人潮聚集地點：烏山頭水庫、總爺藝文中心、赤山龍湖巖等各大廟宇、風景區等地舉牌宣導，若發現人與人之間未能保持安全社交距離（室內1.5公尺、室外1公尺），則以廣播器或大聲公揚聲器適時向遊客廣播「請遊客保持人與人1公尺安全距離，以確保安全」等語，勸導民眾保持安全距離以策安全，否則應佩戴口罩。

麻豆警分局長楊慶裕表示，近期新冠肺炎確診者病例數不斷升高，政府也呼籲大眾應該在疫情尚未擴散之前，就做好預先防範措施，為避免轄區公共場所引發群聚感染，形成防疫破口，呼籲民眾請保持社交距離、做好個人手部衛生與咳嗽禮節，若身體不適則在家休息，共同維護國內防疫安全。

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