警署督察林再本頒發員警助民獎勵金　再叮嚀防疫執勤防護安全

▲警政署督察林再本（左二）南下屏東縣內埔警分局頒發員警獎勵金，叮嚀防疫安全作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

警政署駐區督察林再本日前到屏東縣內埔警分局頒發員警協到從花蓮離家到屏東縣萬巒的李姓男子獎勵金時，有鑑於新冠肺炎全球病例數不斷攀升，再度提醒勤務人員應更注意執勤安全，「一個疏忽，兩個世界」，尤其在處理「居家隔離」或「居家檢疫」的案件時，不容小覷，應做好自身防護。

68歲的花蓮縣李姓男子，日前駕駛自小貨車從花蓮縣玉里家中出門辦事，返程卻出現疑似失智現象，忘記返家路線，一路往南開，竟開了200公里，到屏東縣萬巒鄉，由於貨車的油量也用完，被迫停於路中。

因人生地不熟，他往來徘徊，卻又不好意思向路人求助，民眾發現有異，遂報警處理。內埔警分局萬巒分所副所長劉周忠、警員張堯先獲報趕往了解後，先協助將該車推往路旁，並將身體虛弱李男帶回分駐所休息。

正值晚餐時分，劉等2員購買便當及茶水供李翁果腹。進一步查知，李男是花蓮玉里警分局通報失蹤協尋人口，立即聯絡其家人。家人得知訊息，趕到屏東將人接回。在等待其家人前來之際，劉、張兩員並自掏腰包購買汽油，讓車輛得以啟動。最後，由他的兒媳帶著兩名孫子，一起到所接其返家。

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