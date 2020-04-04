才剛發疫情警示...大批「逆時中」繼續跑墾丁！路上車潮塞爆　恐成防疫大缺口

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

清明連假4天有人選擇自律在家，但到各地觀光景點旅遊、夜市人擠人的也大有人在。對此，中央流行疫情指揮中心4日上午11：55也針對國內11處知名景點發送2則「疫情警示」細胞廣告訊息。其中也針對「墾丁」特別另外發佈。

▲不少民眾繼續前往墾丁，而路上皆有告示牌（紅圈處）呼籲民眾暫勿前往。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

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雖然中央流行疫情指揮中心已經發布細胞廣告訊息，內容寫著「墾丁附近景點人潮擁擠，請暫勿前往。」但，《ETtoday新聞雲》記者發現，直到4日下午2時47分，南下往墾丁方向，沿路都有告示牌寫著「墾丁人潮擁擠，民眾避免前往」，但從畫面中可見，車潮卻依舊擁擠。

另外，對於為何會針對墾丁另外發布訊息，陳時中也特別在記者會上表示，「因為人真的超多啦！所以特別把墾丁標出來，尤其墾丁大街上的人非常的多，但其他地方也有發，民眾也要特別注意。」不過，從4日下午的情況來看，似乎仍舊有不少民眾不聽勸告，執意前往遊玩。

對此，陳時中也進一步呼籲，已經在那邊的人要保持社交距離、戴口罩，沒去的人就不要再去了。他強調「放鬆心情可以，但不要放鬆了社交距離跟戴口罩的必要性！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！