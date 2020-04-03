【瑪法達談星】04.01~04.07火象星座　射手因禍得福有合作新提案上門

圖文／鏡週刊



牡羊座、獅子座、射手座，本週（04.01~04.07）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

擦搶走火，三思後行。守護星與天王星角衝的這段日子，「失控指數」或「不可抗力指數」增加，容易因意外變局，情緒暴走、衝動釀災。所幸事業基礎尚有若干撐力，遇到瓶頸，窮則變、變則通，總算陸續找到或可一試的出口。情勢瞬息萬變，勝出王道在於反應機靈、先下手為強。利分散風險、騎驢找馬或多闢財源。愛情是千山萬水走過。

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♌獅子座（7月23日至8月22日）

與人為善，數大為美。幸運星轉進友誼宮的這段日子，獨木難以成舟，得借助集體力量才能完成事業大計。所幸儘管眼下諸事繁亂、千頭萬緒，必要時刻常有神隊友及時救援、共解危難。只是，人多口雜、各有心事，要提防因共識不足而出現豬隊友扯後腿之舉。事業包袱與矛盾仍多，不宜樹敵。財運回穩，活水挹注。愛情是以友誼之名。

♐射手座（11月22日至12月21日）

吉人天相，化險為夷。幸運之神特別眷顧的這段日子，拜守護星先後與數星呈吉相之賜，有關事業、理財與情感等事，常能大事化小、小事化無，甚至轉憂為喜。事業巧思謀略、排難解困，靠著異業結盟與祕密武器，為轉型陣痛、斷鏈危機或前景陰霾帶來緩解。因禍得福，有合作新提案上門。財力回補、險中求富。愛情是個美麗故事的開始。



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