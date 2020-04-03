【瑪法達談星】風象星座04.01~04.07運勢　雙子拿回主導權、正偏財皆走揚

圖文／鏡週刊

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（04.01~04.07）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

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柔以化剛，重振英姿。本命宮得幸運金星加持，且3大喜兆臨門的這段期間，走出上週年度低迷，將拿回掌控主導，以勇者之姿邁入生涯新里程，走自己的路、做自己的貴人，功過一肩承擔。得天時、地利、人和之助，加上行事乾脆、有勇有謀，將漸漸扭轉劣勢，且在近期幾場戰役小有成績。事業黃金版圖維持現狀之餘，將在幾起幸運事件的推波助瀾下，開始出現突破。柔性攻勢無敵，大智不宜力取。近期某僵局有起死回生或樂觀轉圜跡象。健康轉佳。正偏財皆走揚，有意外紅利。愛情是剎那即永恆。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

境隨心轉，提前布局。守護星轉進事業宮的這段期間，可說山窮水盡、柳暗花明。轉個彎，將發現另個事業新大陸，生機乍現。突破事業盲點、掌握趨勢動向之際，電光火石靈感可望催生樂觀發想，看見悲觀中的全新可能。不宜畫地自限、妄自菲薄。近期某派系鬥爭、人事調整可望安然無恙。財運轉佳，有驚喜進補。愛情是異境探險。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

欲速不達，戒急用忍。守護星與戰星呈角衝的這段期間，情緒張力或穩定度有失控跡象，易肝火躁動、莽撞行事，宜注意情緒管理。工作雖暫時得面對現實、遷就現狀，在既有限制下一步一步來，但仍有值得津津樂道的亮點之作。深呼吸、慢慢來，等待最佳時刻再出手。理財投資審慎有為，健康與友誼投資回報最多。愛情是顆迷走的心。



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