【瑪法達談星】04.01~04.07土象星座　處女可望順利達成某指標性任務

圖文／鏡週刊



金牛座、處女座、魔羯座，本週（04.01~04.07）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

拋磚引玉，功不唐捐。守護星轉進財富宮，且與成就星呈喜兆的這段日子，是能力、人際、信譽與財務同時驗收的時刻，表現較預期出色。也將體認，只要捲起袖子、放下身段實作，打下的基礎才能又牢又穩。回收雖慢，但看得見成長。事業與金錢將同步進入為期近月的「考績紅利」週期，有功則大賞，無勞則不獲。愛情是首耐聽老歌。

♍處女座（8月23日至9月22日）

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天賜良機，所求不虛。財星轉進事業宮的這段期間，正是事業風光展現價值、建立口碑、有所作為的年度得意期。險峻的漫長戰役中，人退我進、彼消我長。事業經營有實力、有決心、有靠山，也有運氣成分，越戰越勇、戰果可期。近期可望順利達成某指標性任務，解決某暗黑對手或弊案，全身而退。所得來自正業。愛情是座幸福高塔。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

天降甘霖，稍堪吿慰。守護星與幸運星呈喜兆的這段日子，自助天助、利己利人，挺住艱困局面排山倒海而來的各式壓力之餘，能夠發揮中流砥柱、安定軍心的力量。最值期待的是，即時春雨降臨。近期還將有事業生力軍或樂觀合作計畫開議，可望帶來情勢回穩的希望。主力收入有慢慢回溫跡象，但宜提防意外破費。愛情是種幸福練習。



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