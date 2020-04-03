【瑪法達談星】04.01~04.07水象星座　天蠍是生存遊戲場上最後贏家

圖文／鏡週刊



巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（04.01~04.07）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

前事不忘，後事之師。回顧與前瞻意味濃厚的這段日子，是階段的結束與開始，是準備也是出發。局勢大亂、機會大好，生活按下暫停鍵之際，正好可從過往歷史汲取經驗，備妥下回合戰備計畫。一面除舊換新、汰弱留強，一面調整策略、蓄勢待發，事業可望順利調整體質、蓄積內力。健康是最大財富。撙節開支為上。愛情是思念的國度。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

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福星高照，人退我進。守護星與歲星呈合相大吉兆，且正值成就企圖也很強烈的這段期間，有志竟成。在眾吉星庇護下，不僅在風雨飄搖中能屹立不倒、力撐大局，是生存遊戲留在場上的最後贏家。天下無難事，只怕有心人。抗壓力固然值得稱道，更難得的是，懂得避開正面衝擊、逆勢靈活操作，雖然寂寞獨行，但當機會來臨，也將獨享回饋。事業轉型順利，體質調整、組織瘦身或激烈淘汰難免，但勝率不低。切記提防小人、遠離是非。翻身好運，風險耐受與獲利俱強。愛情是一種絕對占據。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

知足為樂，平安是福。守護星與吉星水星呈合相吉兆的這段日子，危機應變得宜，能靠靈活布局、專注防守，穩住核心市場，並為某困境找到解套或緩解機會。事業深蹲馬步、步步為營，還小有餘力嘗試替代路徑、副業兼職，不無小補。成績比上不足，比下有餘。別急著計較一時。財力浮盪。留得青山在，不怕沒柴燒。愛情是心上盤據的據點。



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