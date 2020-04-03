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【瑪法達談星】十二星座04.01~04.07運勢　千迴百轉、浴火重生

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圖文／鏡週刊

清明時節雨紛紛，流行疫病全球恐慌進入最嚴峻考驗期的本週，背景是數百年難得一見的「火星、歲星、冥王星、土星四星連珠」的非常天文盛事。其中，與重大災難危機之兆：「歲星／冥王星合相」同步來訪的是，加碼演出的「戰星火星／災星天王星角衝」。而這些重大正向與逆向訊號，將傾巢而出，並在4月7日達到階段高峰。

就象徵意義解讀，這意味著，這段「牡羊座之月」的災難危機在走出谷底前，恐先經歷「冥王星效應」慣常伴隨的痛苦淬鍊、魔鬼訓練，浴火重生。值得安慰的是，幸運之神金星在此幽暗時機，並未轉身離去。吉星金星將在4月3日轉進雙子座，屆時，預期雙子座調性的靈動機敏與快速調整，將帶來較令人渴求的發展。

星象大事有：4月3日的金星進駐雙子座、吉訊－「水星／海王星三合」；4月4日的兩大非常星兆：「歲星／災星冥王星合相」與「金星／厄星土星三合」；與4月7日的兩大非常星兆：「水星／災星冥王星三合」「水星／歲星木星六合」。上述訊號，將在「火星、歲星、冥王星、土星四星連珠」的背景下，突起變異，福禍相倚、瞬間逆轉。

請繼續往下閱讀...

財經方面，財星金星轉進雙子座（波動幅度較大），且與厄星土星呈三合的本週，星象訊號顯示，市場情緒將持續脆弱，在制約之星土星的效應下，下行壓力不輕，清明節是一大關卡。4月7日前恐仍有黑天鵝擾局，未來一週尤為關鍵，投資人宜高度警戒。

就個別星座而言，調性極端的年度星象主軸：「冥王星／歲星合相」效應籠罩全局的本週，冥王星象徵的極端主義、末日陰影在歲星的放大作用下，恐有惡化跡象。幸運排行榜諸星，再度洗牌，當運第一名落在天蠍座。守護星與歲星呈超級合相（今年三次合相的首次），與水星也呈一級幸運角，內在潛力大受激勵，越是險峻環境、越能展現異於同儕的生存能力與智慧，先苦後甘，是困局中的生存高手。

運勢亞軍是本命宮迎來幸運星金星進駐，且吉兆頻率稱冠諸星的「雙子座」。危機應變力向來拿手的他們，老天眷顧釋放不少幸運機遇，如能善用時機，將有扭轉乾坤、突破困局的幾張好牌上門。事業重新上色、突破有望；好運第三則為事業正當發奮圖強的處女座。守護星吉相不斷，人氣指數與發達指數都在個人年度的高峰，也是個人對抗挑戰最有勝算機會的時段。

牡羊與水瓶座是本週唯二稍須警戒變局的星座。

  • 愛情運：★★★☆☆
  • 金錢運：★★★☆
  • 事業運：★★★★
  • ★★★★★為滿分，☆為半顆星
星座排行
  1. 天蠍座：見微知著、力挫頑敵、天從人願，運勢最奇。
  2. 雙子座：得天獨厚、路障大消、一日千里，幸運最多。
  3. 處女座：同心共濟、志在必得、略勝一籌，事業最旺。
  4. 金牛座：身價揚升、名實相符、積累有成，收穫最豐。


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