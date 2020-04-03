籲美國採取更激烈措施　鍾南山：隔離患者避免傳播很必要

▲美國紐約疫情嚴峻。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

面對新冠肺炎疫情在歐美迅速蔓延，中國抗疫專家鍾南山2日在一場網路直播會議中，對線上的美國學者表示，「必須要開始採取更激烈的舉措了。」他注意到這幾天美國病人數量大量增加，但對戰新冠病毒，追蹤不是目的，「如何把患者隔離開，避免繼續傳播是必要的。」

據《科技日報》報導，新冠疫情防控經驗國際分享會、健康中國國際公共衛生管理培訓項目啟動會2日於網路直播上召開，交流過程中，有來自中、美、德、韓、日的專家，共同探討防控新冠肺炎的經驗，以及可能的有效措施。

▲大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

鍾南山在會上說，美國每天都有1萬多例，檢測出陽性的確診患者，「聯邦政府要採取更強有力的舉措，這是我的觀點。」他表示，美國現在已經開始大規模的篩查工作，且手段非常先近，相比中國目前約需平均一個半小時，美國病人篩查出結果的時間只要15到20分鐘。

對此，鍾南山說，這有助於很快找到、追踪到感染的病人，但是對戰新冠病毒，如何把患者隔離開，避免繼續傳播是必要的；據了解，目前美國對輕症患者不實施強制隔離等手段，重追踪輕隔離使得美國感染人數急劇增加。

按照最新數據，目前美國共有216,722例新冠肺炎確診，並有5,137例死亡。

南韓首爾大學公共衛生學院教授KWON在同一場會議上，歸納韓國的抗疫有主要三點，包括提早行動，以及大規模的檢測並隔離病例，最後是有效追蹤。

他說，南韓其實沒有做任何的封城措施，是因為我們在追踪這一方面採取了非常激進的做法。透過徹查確診病例者的手機、GPS、移動軌跡甚至監控錄影，來追蹤確診病例的全部路徑。

鐘南山最後表示，按照他的判斷，在德國、義大利，目前的感染已經接近到頂峰了，但是美國還需要施加更強有力的措施來控制。同時，社交距離的增加和戴口罩，都是合理的措施。

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