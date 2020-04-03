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天氣劇變？！運河又見死魚　李啟維：儘速處理避免造成二度污染

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▲台南市議員前往台南運河勘查，發現大量漁群死亡，要求環保局趕快清除，避免二度污染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員前往台南運河勘查，發現大量漁群死亡，要求環保局趕快清除，避免二度污染。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

前幾天一陣春雨，台南運河又見漁屍，台南市議員李啟維接獲民眾反映，除聯絡台南市環保局儘速處理，避免造成二度污染，影響觀光，也要求政府應儘速做好雨污分流。

▲台南市議員前往台南運河勘查，發現大量漁群死亡，要求環保局趕快清除，避免二度污染。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市議員前往台南運河勘查，發現大量漁群死亡，要求環保局趕快清除，避免二度污染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

李啟維議員表示，每年3-4月都會發生類似情形，因為我們目前還無法做到完全雨污分流，在乾旱季節的時候可以截流，下雨的時候，閘門打開，污水排放到運河，就容易造成溶氧量低的漁群烏魚、土黃仔、豆仔、虱目仔死亡，所以根本解決之道還是「雨污分流」。

▲台南市議員前往台南運河勘查，發現大量漁群死亡，要求環保局趕快清除，避免二度污染。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市議員前往台南運河勘查，發現大量漁群死亡，要求環保局趕快清除，避免二度污染。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維表示，近來政府致力發展運河水上觀光，花費巨資拆掉中國城興建的河樂廣場也已開幕，漁人碼頭也在大興土木建設，運河看似光謙亮麗燦爛奪目一片美好，但是我們注重外表的同時，程序上我們是否更應先把污染的源頭做好處理？

台南市環保局指出，4月1日民眾通報台南運河新臨安橋至永華橋之間發現死魚，環保局立即派員進行清除，截至2日傍晚共清除死魚240公斤，3日上午在加派人員及機具繼續清除，累計至3日上午10時共清除虱目魚、烏魚、三角仔及豆仔魚等將近1公噸。經初步檢視死魚情形，發現體型約手掌大小、嘴部張開，應屬缺氧窒息死亡。


環保局表示，近日臺南市區降雨形成地表逕流沖刷排水、側溝的沉積物進入運河，造成運河水中溶氧(DO)急速降低，導致魚群窒息死亡。環保局於運河盲段裝設水質監測顯示，4月2日下午3時至6時清除死魚時，中正截流站附近溶氧測值為0.26至3.3 mg/L，民生截流站溶氧測值為0.8至2.7 mg/L，溶氧皆已低於魚類所需溶氧限值(約3mg/L)；另，環保局4月3日早上8點抵達現場採樣一組水樣送驗，現場水質酸鹼度為pH7.8、溫度攝氏23.5度、溶氧2.07mg/L，溶氧仍偏低。


環保局進一步說明，運河每天會發生兩次漲退潮，漲潮時，會將運河北段、南段民生污水推擠到盲段即水不易流動流通的區域，造成運河盲段溶氧常態性偏低，如此時再有生活污水或其他污染流入河中，溶氧急速降低就會造成魚類死亡。環保局除監測該區域水質變化情形，亦將加強附近是否有違法污染案件，民眾若發現任何水質污染事件，請打免付費專線0800-066666檢舉，環保局立即派員前往查處。

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