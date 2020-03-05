香港寵物狗染新冠肺炎！專家揭「污染非感染」真相：免驚

▲專家表示，在自然狀況下要感染機會非常低。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許展溢／台北報導

香港富婆周巧兒確診感染新冠肺炎（COVID19），香港漁農自然護理署昨天晚上證實，她的愛犬也低程度感染新冠肺炎，成世界首例。不過，台灣大學獸醫教授們認為，自然狀況下要感染機會非常低，有時只是被「污染」非「感染」。且假設該狗真的染上此病毒，狗與狗、人之間會互傳，但全世界現在有這麼多人確診，卻沒其他相關案例發生，大家不用太驚慌。

台大獸醫專業學院教授費昌勇指出，若這隻狗感染的病毒，和人類一模一樣，都屬於「同種病毒」，狗就會傳給其他狗，同時也會傳給人類，變成互傳，因相同病毒感染後會繁殖，造成互相傳染。不過，費昌勇強調，大家不要驚慌，可以再耐心觀察，假設真的是這樣，早就爆發狗的疫情，而現在全世界有這麼多人確診，包括無症狀，也沒看到有哪隻狗被傳染的消息。

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台大獸醫學院教授劉振軒表示，獸醫界1939年代開始有冠狀病毒，研究至今超過80幾年，狗有3種、貓2種、豬6種、老鼠2種，雞和火雞2種。另外，人有7種，人是在1960年代開始有的，但後來就跟感冒一樣。劉振軒說，現在提到人的各種症狀，這些年都在動物身上發生過了。以狗3種冠狀病毒，包括1971年出現的消化道、2003年出現的呼吸道，和2005年歐洲發生全身型冠狀病毒，前2種台灣都有，第3種沒有。

▲劉振軒強調，狗貓比較多機會碰觸到污染物，暫時存在身體，不能因此說是感染（示意圖／免費圖庫）



劉振軒表示，研究狗狗咳嗽的病毒、細菌，發現狗的呼吸冠狀病毒，占6%，有些沒症狀，有些有症狀或不明，除非有細菌感染會造成肺炎，但絕對沒傳染力，動物之間只會狗跟狗或貓跟貓互傳，不容易狗跳貓、貓跳夠，也不會跳到人。

有一說新冠肺炎病毒來自蝙蝠，劉振軒說，現在看到動物冠狀病毒，不管是蝙蝠到果子狸，再到人都是另一種變異狀況。基本上重視的是科學性、證據跟事實，以17年前的SARS至今，世界完全沒資料顯示狗貓感染。而感染也要有三要件，包括病毒要有足狗量、有可接受的細胞，身體一開始就沒有原本擁有的抵抗力與自然免疫力，否則人的感冒怎麼不會傳給狗貓？劉振軒舉例，吐痰在地上，踩到說感染了？只是狗貓比較多機會碰觸到污染物，暫時存在身體，不能說就是感染，因「感染」跟「污染」不等於一樣。