台南學甲秘境老塘湖藝術村　「廢墟古城」吸引遊客關注攬勝

▲台南學甲區秘境老塘湖藝術村，環湖興築「廢墟古城」引起許多遊客關注。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區秘境「老塘湖藝術村」，因為屬於戶外而且空氣流通，沒有受到新冠肺炎疫情影響，遊客至少增加2、3成，老塘湖藝術村的「村長」手指畫家匡乙，更著手興建一條環湖的「廢墟古城」，未來完成可媲美小小「萬里長城」，引起許多遊客關注，清明節連假歡迎遊客攬勝。

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學甲區秘境「老塘湖藝術村」，是由台灣國寶級手指畫家匡乙，在1991年起，把台灣彰化鹿港，鹽水月津，台南安平等地方，搜集來的民間拆除掉不要的百年老房子的殘磚破瓦，以及廢棄的老木材收集，20年來共收藏了136間的老材料，也因為他從小喜歡看武俠電影，愛上古代人的生活場景，心裡堅決，要打造一個好的古代畫家環境，後來也成為許多武俠電影或古裝戲的最佳拍攝地點。

匡乙畫家的一些朋友看他的裝扮特別，為他取個特別封號「瘋癲畫家」，更因為他行事作為都很另類，瘋瘋癲癲，寧願賣掉3塊地，價值約1億台幣行情，隨便賣個數千萬，買些破銅爛鐵的老建材，被朋友笑，說他已經「空去了（台語）」。

匡乙畫家回想起以前那股傻勁，也覺得自己有病，只因為很喜歡古文化的東西，丟掉可惜，還花重金，到處買人家不要的老建材。因為本身有畫家的體質，對色彩敏銳，對藝術很龜毛挑釁，自己愛「廢墟古城」，最近就開始動手，沿著湖邊環湖自己興造「廢墟古城」，為了理想還苦心研究結構力學，就是想要自己打造如千年頹廢的古鎮古城，不容易毀壞。匡乙畫家因為自己親身動手來興做，所以時常弄得手破身痛，無法動手指作畫，但是他卻也樂此不疲。

匡乙畫家說，清明節連假歡迎全國遊客來台南市學甲區秘境「老塘湖藝術村」攬勝，還可以到臨近的學甲濕地生態園區觀賞即將離開台灣的國際明星鳥黑面琵鷺，再到附近參觀一丈高的蜀葵花，以及酷像薰衣草的鼠尾草，清明連續假期除了祭祖外，來一趟別開生面的古城、生態、賞鳥、賞花之旅，在面對全球的新冠肺炎疫情期間一定是不虛此行的旅遊行程。

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