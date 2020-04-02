討厭潤餅包油麵！他一咬吃到「神秘配料」更驚恐：無法接受　求解北部人

▲潤餅示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

清明連假到來，根據傳統，不少人會應景在家包潤餅吃。一般來說，潤餅的配料大多為豆芽菜、花生粉、豆干等，不過根據地區習慣不同，仍會有些許差異。一名網友日前在PTT發文，表示自己竟然吃到「包吐司」的潤餅，讓他相當傻眼，好奇詢問「這是隱藏版的北部吃法吧？」

事實上，不少南部地區所賣的潤餅，為了增加飽足感，裡頭會加上油麵。對此有網友在PTT女版發文，他表示身為南部人的他，對於潤餅包油麵這件事一直都無法接受，認為潤餅主體就應該是潤餅，「不該參雜其他不純正的東西」。

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▲部分地區的潤餅會包油麵。（圖／記者林悅翻攝）

然而他最近和同事一起買了潤餅應景一下，一咬下去發現餅皮裡竟然包了「吐司」，讓他感到驚恐又無法接受，「那潤餅的意義是什麼！？」不過他也說，看北部的同事吃得很習慣，一點都不大驚小怪，好奇其他人是否有聽過這個吃法。

貼文一出，部分鄉民表示沒什麼好奇怪的，「我對於餅皮是黃色的比較驚恐」、「潤餅不就是想包什麼就包什麼嗎」、「我還吃過包菠蘿麵包的」、「好吃的話不管包甚麼我都能接受」、「吃過包土司塊的」、「可能吐司烤到焦脆，增加口感用的吧」。

▲ 包了吐司的潤餅 。（圖／翻攝自PTT）

另一票人則表示是第一次看到這種吃法，「好怪喔，感覺很乾欸」、「潤餅就是要滿滿的花生粉+糖粉才好吃」、「北部人，沒吃過這種」、「北部也沒在包吐司的好嗎」。

事實上，包潤餅其實和「寒食節」有關，不過大多數人容易把它和清明節混為一談。寒食節又稱禁火節、冷節，在清明節的前一日，因習俗上禁止民眾在這天生火，大家無法吃上熱食，所以原則上就會吃前一天就做好的潤餅（冷食）。

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