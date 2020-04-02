不肖業者於清明連假亂倒土方　台南環警即時出動成功逮人

▲台南市環警2日下午據報循線前往台南歸仁沙崙農場查獲亂倒營建剩餘土石方，當場查獲2輛某工程行卡車正載運進行棄置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局2日下午接獲通報民眾檢舉，台南歸仁沙崙農場有人正在傾倒建築廢棄物，環保局立即派員會同歸仁分局人員前往查緝，現場發現有3處棄置點，棄置物皆為營建剩餘土石方，當場查獲2輛某工程行卡車正載運進行棄置。

經詢問李姓及黃姓大卡車司機後，均無法提供土方來源證明等相關文件，並表示是地主為整地而連絡回填土方，本案依違反廢棄物清理法第9條第1項規定裁罰，至地主方面是否違反營建剩餘土石方及土地使用等相關規定，市府單位亦將依法查辦。

市長黃偉哲表示，不肖業者常趁假日或晚上進行不法亂倒行為，故已指示環保局派員隨時巡查，本案於中午接獲通報後，立即趕往現場，李姓及黃姓大卡車司機因措手不及當場被查獲並坦承犯行，全案已針對違反廢棄物清理法第9條規定以同法第49條第2款規定，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。





環保局長謝世傑表示，這次能即時攔截行為人，特別民眾通報，且感謝歸仁分局轄區第一時間與環保局稽查人員至現場，使行為人無法遁形，更在此也呼籲土地所有人、工程業者等勿提供土地回填、堆置營建廢棄物及委託不合法清除、處理業者從事廢棄物清除及處理，若經查獲將依法予以重罰，如屬營建廢棄物者將將移送檢警偵辦，以遏止非法回填、堆置營建廢棄物之行為。

環保局亦將持續加強稽查，讓土地不再遭受污染還給大地一個乾淨的環境，若發現周遭環境或土地上有疑似載運或棄置廢棄物時，請立即撥打0800-066666報案專線向環保局檢舉，共同打擊不法。

►有75%酒精，必備必買必囤！！