嘉義「九頭身」美女市議員婚變　假日接兒回家遭前夫提告

▲嘉義美女市議員戴寧。（圖／翻攝戴寧臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市無黨籍美女議員戴寧驚傳數年前已離婚，近日因小孩扶養問題，被前夫告上警局，《ETtoday新聞雲》去電戴寧本人，她表示，雙方四年多前協議離婚，卻不希望因為離婚拆散或影響兩個孩子的成長，自己一切以孩子為前提，只希望兩個小男孩能共同成長。

戴寧表示，「大人不論如何都要為小孩著想！」，她表示自己因與前夫對孩子的教育方式有出入，加上前夫情緒控管有問題等種種因素，雙方才協議離婚，當時於合議庭時就協議監護權做了討論，雙方各一，另外禮拜一到四兩個孩子歸先生照料，六、日及假日屬於自己，因為寒暑假期及特定假期雙方並無協商，也無特別約定，沒想到對方相當強勢、經常不讓步。

這次連假前，兩個孩子一直跟他吵著要回到她身邊回家團聚，自己事先有以簡訊告知對方，對於前夫報警處理，她直言實在放廢社會資源，也擔心對孩子造成衝擊，至於自己身為媽媽接走小孩哀告，感到無奈。

1982年次出生的戴寧是3連霸嘉義市議員，父親則是前嘉義市議員戴建三。戴家長久以來在嘉義為「許家班」，年前仍以延續許家班精神，以無黨籍投入立委選戰，目前是「嘉速前進無黨聯盟」的總召，因頭身比例均勻，加上面容姣好，被稱為「九頭身美女」，也是嘉義市議會看板人物。