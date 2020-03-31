老公熱衷選舉逼出「貸款黑洞」　妻還債忍14年才放生

▲鳳鳳不滿丈夫婚後沒有幫忙分擔家計。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄人妻鳳鳳（化名）不滿丈夫阿興（化名）長期過度投入選舉活動，不僅未能分擔家計，還強迫她到處貸款，實在受不了經濟壓力加上雙方已經分居14年，這才決定訴請離婚，並在本月獲得高雄少年及家事法院裁准，全案仍可上訴。

鳳鳳在判決書中提到，和阿興是在1989年12月底結婚，婚後育有兩名兒子（現均已成年），無奈丈夫自2002年開始投入選舉活動和地方事務，已經到了過度熱衷的狀態，甚至影響家計，瞞著她向家人、親友借錢，還強迫她用個人名義貸款，這個家數十年來就靠自己努力工作維持生活，考量到雙方多年來因為個性和生活經營理念不合，已經少有交集，分居至今至少14年，這才決定訴請離婚。

阿興則辯稱，「我不同意離婚，鳳鳳主張生活及健康受到影響，但這不是我所造成，我有用各種方法填平經濟上的空洞，也沒有疏於照顧兒子」。但他經過法院合法通知，並未在最後一次言詞辯論期日到場。

▲鳳鳳指控丈夫逼迫她以個人名義貸款。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關）

鳳鳳遠嫁到日本的妹妹證稱，姊姊和姊夫已經有十幾年沒互動了，最後一次接到姊夫的電話大約是在13、14年前，當時聽聞兩人感情不好，因為姊姊已經無法忍受他婚後沒有固定工作，還到處貸款做生意、選舉，「我在他們經濟狀況不好時有拿錢給姊姊，姊夫沒有向我借錢，但是有跟弟弟借，是弟弟告訴我的。」

夫妻倆的小兒子也證稱，自從他有記憶以來，雙親就是分居的狀態，平時會輪流在兩個家居住，長大之後才知道父母是因為債務問題經常吵架，雖然父親會去找兼職工作，但是債務大概八、九成都是靠母親償還，「我跟父親同住期間，他們基本上沒有互動，都是靠我去跟另一方說事情」，之所以至今仍會保持聯繫，完全就只是為了債務而已。

高雄少年及家事法院認為，鳳鳳與阿興婚後屢次為了財務問題發生爭執，算一算的確分居超過14年，顯然已經影響婚姻生活，考量到這段婚姻女方可歸責程度較輕，最後裁定准許兩人離婚，全案仍可上訴。