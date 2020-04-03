南韓首例爆發74天後確診數首破萬　連續22天「黃金交叉」！

▲南韓自首起感染案例爆發後，確診人數首次突破10000人。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

南韓作為亞洲的「第二重疫區」，自首例確診爆發至今已74天，累計感染人數首度超過1萬人，而痊癒出院的確診者則來到6021人，死亡174人。事實上，南韓在爆發首起感染案例的37天後（2月26日）累計感染人數就超過1000人，沒想到同月29日單日新增人數卻瞬間飆升至909人，此後南韓每日幾乎都會新增上百例確診案例。

根據中央防疫對策本部公布的數據顯示，南韓確診數2日新增86例，累計1萬62人確診，這也是自1月20日南韓政府公布境內第一起感染案例後，確診數首度破萬。另一方面，解除隔離的患者新增193人，累計6021人，死亡人數新增2人，共174人。

2日確診的86人中有23人來自京畿地區、18人來自首爾、9人來自大邱、5人來自慶北、2人來自江原，而仁川、光州、忠北、忠南、全北、全南、慶南等7個地區則各出現1人。另外，在實施全面檢測的機場也驗出了22人確診。

南韓截至3日為止共有647例境外移入，其中只有264人是在檢疫時被發現感染，其餘383人則是通過檢疫後，才在境內醫院確診。

雖然確診人數持續增加，但南韓解除隔離的痊癒患者數量也逐漸提高，連續22天到達「黃金交叉點」（治癒人數超越治療中人數），顯示南韓疫情已在掌控中。