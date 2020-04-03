四技申請入學公布　台科大17滿級分學生報名…電資學士班最多





▲台科大今年四技申請錄取率平均6.5%。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

四技申請入學日前公布第一階段篩選結果。台灣科技大學指出，今年共有384名額，根據台科大統計，今年共有5912名考生報考台科大各系組，第一階段通過篩選人數為2163人，報名人數較去年略減，再加上今年名額增加，台科大今年四技申請錄取率平均6.5%，較去年的5.64%來說，錄取率略微提升。

台科大說明，今年多數系組採計4科，工管系、資管系、不分系學士班、管理學士班採計3科。其中共有17名滿級分學生報考台科大，滿級分有8位申請電資學士班（60級分）、4位申請不分系學士班（45級分）、3位申請管理學士班（45級分），另位兩位則分別為工程學士班和全球發展工程學士學位學程機械工程組。

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台科大分析，今年在報考人數上，人數最多的是工程學士班，共有970位，報考人數激增，較去年多出2.5倍，其次則為電資學士班905位，再來是材料工程學系698位。

錄取率最低的學士班（招生名額超過40位以上）為工程學士班（4.85%）、管理學士班（5.97%）、不分系學士班（7.56%）。錄取率最低的前三系組分別為，資管系（2%）、營建系（4.19%）、化工系（4.5%）。

根據第一階段篩選結果，台科大說明，全台各高中學校以私立復旦高中最多，有103人通過、成功高中次之有88人，明道高中有83人排名第三；另建中28人、北一女26位同學們通過第一階段篩選。

台科大提醒通過第一階段篩選的考生，於4月7日至4月13日請完成網路報名、繳交報名費、郵寄資格審查資料，並於網路上傳書面審查資料，完成報名程序。台科大於5月1日以電子郵件寄發成績單。