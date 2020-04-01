公車偷摸白皙女學生大腿「猛傻笑」　噁男說心聲：好香！一時情不自禁

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名女學生3月30日晚間搭公車，卻遭一名郭姓噁男摸腿、摸臀性騷擾，車上正義乘客見狀喝斥，噁男仍趁隙下車落跑，警方獲報後組成專案小組積極偵辦，隔日在蘆洲區西雲路將他逮捕到案，他辯稱「是酒後一時情不自禁，而且只有『摸一下下而已』……」訊號被依照性騷擾防治法送辦。

▲噁男在公車上偷摸女學生大腿，被正義乘客發現後喝斥。（圖／記者陳豐德翻攝）



當時高中女學生晚間5時許從台北車站搭乘704號公車，卻被酒醉的郭姓噁男（47歲）盯上，一上車就坐到她的身旁，並以左手觸摸女學生的大腿及臀部，女學生一時驚慌失措不敢求救，直到三和國中站時他拿出手機錄影蒐證，一名正義乘客也發現異狀，喝斥警告後要公車司機開到警察局，女學生也鼓起勇氣大喊「我有錄影」，仍遭噁男趁隙下車逃跑。

女學生將性騷擾影片PO上臉書「黑色豪門企業」後，引發網友眾怒，留言表示「那隻髒手應該剁掉」及「希望條杯杯趕快抓到惡狼」。警方當日隨即組成專案小組，經調閱上百支監視器後，鎖定噁男身分，發現他居無定所，平時在街上流浪，31日下午在蘆洲西雲路將他緝捕歸案。

郭男到案後表示，當時飲酒後已經酒醉，一上車就發現面貌姣好的女學生，才會坐到她旁邊，因為女學生很香才「一時情不自禁」摸了對方；警方當場訓斥郭男態度並嚴正告誡：「司法很快就會讓你知道摸一下下的慘痛代價！」，全案訊後即依違反性騷擾防治法第25條強制觸摸罪，移請新北地檢署偵辦

警方呼籲，民眾需有人身自我保護意識，隨時提高警覺、靈活應變，如搭乘大眾交通運輸工具，見神情異樣或故意貼近身體的乘客，應立即更換座位，避免成為歹徒獵物。另如不幸遭遇性騷擾務必保持冷靜，儘可能詳細記下事發經過、歹徒特徵，並以手機拍照或錄音錄影以保全證據，並同時勇敢呼救，阻止加害人的騷擾行為，不要有息事寧人的心態而縱容犯嫌逍遙法外，增加其犯罪機會。

▼坐在一旁的熱心乘客發現異狀起身制止。（圖／記者陳豐德翻攝）



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