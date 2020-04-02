　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李善植／中火許可證變動始末之揭密

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼台中火力發電廠。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府撤銷台中火力發電廠許可證卻引發爭議與討論。（圖／台中市政府提供）

台中市政府環保局於108年11月間曾發函更正台電中火M13（第9號）機組許可證之文字，將許可證上記載「『自』109年1月26日『起』應減少全廠生煤用量百分之四十」，修改成「『至』109年1月26日『前』應減少全廠生煤用量百分之四十」，引發極大爭議。

環保署、經濟部、台電公司先後異口同聲譴責市府環保局違反信賴保護，環保署甚至因此認為市府環保局直接改變原來許可證內容，要求中火提前一年減少全廠生煤用量達40％，造成業者應變不及，也影響操作的穩定性，有違行政程序法強調的信賴保護原則及既有法律秩序之安定，而撤銷環保局之行政處分。

台中市政府礙於台電對於更正許可證之行政處分已提出訴願，相關程序已在行政救濟中，不便公開表示意見，只好啞巴吃黃蓮。豈料，行政院於109年3月13日直接宣告《臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》（下稱《生煤自治條例》）無效，相關救濟程序短時間內恐無法再繼續進行。現在，倒是可以還原事情的始末了！

在此之前，先和大家分享一個小故事：

話說，老王非常寵愛孩子小王，任由小王每天喝5罐可樂，但有一天老王驚覺再這樣下去，小王不但體重破表，還危及身體健康，於是便開始要求小王以後每天只能喝3罐可樂，老王早也提醒、晚也提醒，三命五申多次告誡，無奈小王當作馬耳東風依然故我，老王一氣之下教訓小王，小王竟跑去和老母告狀:「當初說好每天喝5罐，我都喝得那麼習慣了，現在突然改為3罐！違反信賴保護啦！」

故事中的「老王」就是台中市政府環保局，「小王」就是台電中火，老王多次的三命五申就是歷次換發許可證的紀錄。以下簡述案件相關經過：

台中市議會於105年1月26日三讀通過《生煤自治條例》，其中第3條第4項後段規定:「自本自治條例公布日起四年內減少生煤使用量百分之四十。」環保局於106年8月就M01-M08、M13、M14等10部機組鍋爐發電程序固定污染源操作許可證及生煤使用許可證（以下統稱許可證）其他規定事項欄，均補充記載「本製程屬『臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例』規定之固定污染源……自109年1月26日起應減少全廠生煤用量百分之四十。」

於106年11月初，中火就M01-M08、M14等9部機組申請展延許可證，惟未提出減煤、減排等計畫，遭環保局退件，要求中火將改善承諾記載於申請書上。嗣於11月24日，中火就環保局要求「自本自治條例公布日起4年內減少生煤使用量百分之四十」之審查意見，函覆減煤計畫說明表示：「……三、結論 台中發電廠自107年起，每年度可減少約315萬噸煤碳使用量（減量15％），及藉由具體減排等同減煤105萬噸（減量5％），每年度合計可減少約420萬噸煤炭使用量，合計減量百分比為20％。」環保局遂同意中火M01-M08、M14等9部機組之展延許可，於同月底核發操作許可證及生煤使用許可證其他規定事項欄補充記載為「全廠生煤年用量不得超過1,600萬公噸……另本製程屬『臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例』規定之固定污染源……自本自治條例公布日起四年內減少生煤使用量百分之四十。」108年4月及9月，M02-M08、M14等7部機組之操作許可證及生煤使用許可證曾換發，但其他規定事項欄前皆文字未變動，仍與106年11月核發之記載內容完全相同。

環保局於108年11月20日就M13（第9號）機組許可證其他規定事項欄更正為「本製程屬『臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例』規定之固定污染源，至109年1月26日前應減少全廠生煤使用量百分之四十」

由上述許可證記載之變動歷程可知，市府環保局於106年8月第一次將「自109年1月26日起應減少全廠生煤用量百分之四十」之文字記載於10張許可證上後；於同年11月，係依中火提出減煤計畫之承諾，就其中9張許可證（M01-M08、M14）之記載均更正為「全廠生煤年用量不得超過1,600萬公噸……自本自治條例公布日起四年內減少生煤使用量百分之四十」，足見環保局於106年11月係依中火之減煤計畫，以透過核發展延許可證之方式，變更對中火減煤期程之規制內容，從原訂之「自109年1月26日起應減少全廠生煤用量百分之四十」變更為「自本自治條例公布日（即105年1月26日)起四年內減少生煤使用量百分之四十」，亦即，環保局早於106年11月就要求中火提前於109年1月26日前要減煤四成。由於這是符合台電自行提出之減煤計畫（台電承諾自107年起，每年度可減少約315萬噸煤碳使用量，則以106年度實際年用量為1,772萬噸煤碳換算，依其承諾至108年度之全年用量為1,042萬噸，剛好符合生煤自治條例四年減四成之1,104萬噸的要求），故台電從未提出異議，也未提出行政救濟，新的許可證內容對台電自有拘束力。

嗣於108年11月，環保局發現M13之許可證未隨同全廠其他9部機組許可證於106年11月更正，遂參酌其他9部機組許可證之「自本自治條例公布日起4年內減少生煤使用量百分之四十」之意旨，而發函將M13許可證記載更正為「至109年1月26日前應減少全廠生煤使用量百分之四十」，完全不影響台電之權益，當然無所謂違反信賴保護原則，或破壞法安定性之情形。

這就好像故事裡的小王，早就知道老王多次要其減量為每天喝3罐可樂，豈能以老王一開始曾讓他喝5罐，就主張「信賴保護」而要維持喝5罐。台中市政府為了市民健康，採取先公後私、先大後小的空污整治措施，遂要求中部最大固定污然源要落實過去之承諾及依照許可證之規定，達成減煤目標，絕非突然變更減煤時程而讓中火措手不及。

▼生媒使用許可歷次記載。（圖／台中市政府提供）

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

好文推薦

李善植／人民不該用肺發電　政府應作環境守護者

李善植／【外送員之死】外送員是創業老闆或平台員工

李善植／放任毛孩咬人　飼主恐官司上身

▲李善植律師●李善植，臺中市政府法制局長，台灣司法人權進步協會榮譽會員。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
確診女保全在哪個「高級社區」？網一面倒狂猜：有海龜
N號房驚爆「10女星」受害！趙主彬手握裸照…她慘變性奴
油價跌到「0元以下」！全球儲油空間快爆滿　生產商倒貼錢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

補助民間設置太陽光電抗空污　中市府再加碼千萬元

盧秀燕槓中央　政院：中市自治條例違反中央法規是事實

台中生煤條例被宣告無效　副市長赴行政院會籲：請中央跟上潮流

影／生煤條例林佳龍制定今卻無效　民眾黨批藍綠換位置換腦袋

蘇貞昌還原宣告中火條例無效 「減煤600萬噸比馬政府大進步」

生煤條例被失效　盧秀燕上任最重話：行政院違反憲政、倒行逆施

李善植／中火許可證變動始末之揭密

重視被告人權「與蔡政府主張相同」　吳燦領最高法院受期待

雷皓明／臉書的隱私政策有保護到我的隱私權嗎

黃建智／疫情襲股市　庫藏股護盤自家股價自己救

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

小甜甜公開家中收藏...小S「想炸掉妳家」　大嗆：難過妳會6年交不到男友

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

縱火燒死6至親...翁仁賢槍決伏法 家屬拒領遺體：他不是我的家人

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

被小S逼問「女友是經紀人嗎？」　蕭敬騰鬆口「希望是我主動告訴大家」

李善植／中火許可證變動始末之揭密

重視被告人權「與蔡政府主張相同」　吳燦領最高法院受期待

雷皓明／臉書的隱私政策有保護到我的隱私權嗎

黃建智／疫情襲股市　庫藏股護盤自家股價自己救

湯文章／司法除民怨　重新打造便民、禮民的法院

【愛美不能等4】東森自然美超強顧問團加持　王令麟：打造華人美妝第一品牌

台片《可不可以》勾舊情史！鄧紫棋「從錄音哭到拍MV」：想起以前故事

43歲韓女星揪婆婆一起「進廠維修」！　「鼻子變挺＋皺紋拉平」網讚：很棒的媳婦

總是沒有安全感「缺愛女孩」3大特質：面對喜歡的人先是膽怯

確診女保全在哪個「高級社區」？網一面倒狂猜：應該有海龜

直接開火車「衝撞醫療船」！他越想越激動　懷疑美軍要接管洛杉磯

CP值超高！3300住晶華「大嗑6餐」...30小內拿美食護照吃爆Buffet

蛙王崛起　陳志明：肩負責任讓我變得更強大

蔡依林粉嫩造型美出新高度！親自帶貨「湖水綠外套」藏超暖正能量

Taiwan can help！　成醫為印度近9千名醫師開新冠肺炎視訊課程

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

法律熱門新聞

「與蔡政府主張相同」　吳燦受期待

雷皓明／臉書的隱私政策是什麼

李善植／揭密中火許可證變動始末

黃建智／企業祭庫藏股護盤自救

蘇南／《紓困條例》補助勞工什麼

龍潭縱火案　翁仁賢：追殺家人

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

告訴6月期限　法界：過了就GG

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

黃建智／非常規交易有多違背常規

住屋漏水相關法律問題

更多熱門

相關新聞

「與蔡政府主張相同」　吳燦受期待

「與蔡政府主張相同」　吳燦受期待

最高法院新任院長吳燦獲得蔡英文總統的青睞，創下由庭長直接升任最高法院院長的先例。外界認為他在死刑檢視建立的「吳燦基準」和蔡英文政府主張的政策相同，重視人權的態度也與司法院長許宗力曾提出的「受刑人只是穿『囚服』的國民，並非憲法基本權保障的『棄民』」，不謀而合。

雷皓明／臉書的隱私政策是什麼

雷皓明／臉書的隱私政策是什麼

獨／多次遭翁仁賢嗆　判死法官回應

獨／多次遭翁仁賢嗆　判死法官回應

槍決翁仁賢因蘇揆？法務部長蔡清祥澄清

槍決翁仁賢因蘇揆？法務部長蔡清祥澄清

環保署：亂丟口罩最高罰6千

環保署：亂丟口罩最高罰6千

關鍵字：

法律司改人權李善植中火台中市政府環保署空污生媒自治條例

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

潔哥真的懷孕了！結婚3個月一發就中

12星座「最佳好老公」排行榜大公開

新冠確診患者推倒女護士　「毆打咬臉」想逃出隔離

影／翁仁賢抗拒槍決「被拖到刑場」！

兄弟「重複掃墓」犯大忌！兩個人都出事了

台南市安平區傳死亡車禍機車女乘客慘死

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

陸老闆鼓勵賣假額溫槍給美國「39度顯示36.5度」

中年大叔硬戴兒童口罩進車站　耳帶斷了嘆：好想回家

清純女星爆當小三！正宮淚控她「1個月狂要52次」榨乾老公

西班牙向中國訂「30億片口罩」！

陳子強離婚7年突宣布：完成登記了

曾被預言第2慘！美媒一看見台灣國門嚇呆了

荷蘭退口罩　華春瑩：有告知非醫用

更多

最夯影音

更多
Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！
72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

小甜甜公開家中收藏...小S「想炸掉妳家」　大嗆：難過妳會6年交不到男友

小甜甜公開家中收藏...小S「想炸掉妳家」　大嗆：難過妳會6年交不到男友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面