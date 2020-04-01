蘇揆點名槍決？法務部長蔡清祥否認：完全依照個案進行程序

記者吳銘峯／台北報導

法務部在1日晚間槍決死刑犯翁仁賢，由於先前行政院長蘇貞昌點名翁仁賢是「天地不容、死刑定讞該執行」的兩起案例之一，因此這次執行，媒體詢問法務部長蔡清祥是否與蘇揆有關，蔡清祥否認。他表示，完全是依照案件的進行程序來進行嚴格的審核，只要符合執行要件，就依法執行。

▲法務部長蔡清祥，在執行死刑後受訪。（圖／記者黃軍瑋攝）

翁仁賢在晚間8點40分執行槍決，9點左右執行完畢，蔡清祥在確認執行完畢後，9點20分左右離開法務部。蔡清祥受訪時表示，「死刑犯昨天的話有40名，每一名我們都是經過很嚴格的審核，最審慎的態度來審核他是不是能夠執行，所以我們也沒有特定的對象，也沒有時間表，只要依法能夠查明他已經沒有救濟的機會，包括沒有非常上訴、沒有再審、也沒有聲請大法官會議解釋，或是經過特赦，我們就會依法來執行。當然要合乎兩公約法所稱「情節最重大的犯罪」，所以這一件也都符合這些要件。」

由於去年10月間，蘇揆在立法院備詢時點名翁仁賢是「天地不容、死刑定讞該執行」的案例，因此法務部這次槍決，是否納入蘇揆的相法，蔡清祥否認有這個考量。「我們沒有特別對特定的案件，完全按照案件的進行程序來進行嚴格的審核。」

另外目前政府正積極對抗疫情，挑在這時間執行，蔡清祥也澄清，「這也不是我們考慮的，我們完全是按照每一個個案，他所進行的程序，然後如果經過審核，確實沒有其他救濟的程序，我們就依法執行。」「也沒有特別的原因，我們就是看每一個個案的進行程序如何。」