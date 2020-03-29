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補助民間設置太陽光電抗空污　中市府再加碼千萬元

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▲經發局長張峯源視察太陽光電設置情形。（圖／台中市政府提供）

▲經發局長張峯源（左2）視察太陽光電設置情形。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府為了改善空氣品質，鼓勵企業與民眾設置太陽光電，發展綠能節能減碳，市府前2年都編列570萬元經費，今年再加碼近千萬元，總補助經費提高至1540萬元，希望擴大民間參與範圍，促進台中太陽光電發展。

經發局長張峯源表示，市長盧秀燕上任後，全力發展綠電，同時加強稽查中火等大型違法空汙排放，其中光電倍增計畫，以2014至2018年太陽能裝置量增長108MW(百萬瓦)，原訂2022年達成，已於今年提早達標。

今年度太陽光電補助類別包含自用型每KW補助1萬8千元，每案補助上限最高為30萬元，併聯型每KW補助5千元，每案補助上限最高為15萬元，公民電廠每KW補助1萬元，每案補助上限最高為100萬元；陽光社區每KW補助5千元，每戶補助上限最高為15萬元。

張峯源說，市府推動太陽光電，由機關帶頭做起，目前將閒置公有房舍屋頂設置太陽光電，如捷運公司將在軌道維修廠屋頂設置太陽光電系統，教育局也在風雨操場搭設太陽光電板；此外，民眾也可加入中央「綠能屋頂全民參與推動計畫」，由市府遴選營運商，民眾可出租屋頂，供營運商設置太陽光電，並收取一定比例回饋金。

市府已於西屯區等地區遴選出營運商，並已有許多成功合作個案，例如南屯區清真寺設置19.53KW、豐原區豐南街社區大樓設置20KW等，其他區域預計會在上半年辦理營運商遴選。

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