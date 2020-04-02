重視被告人權「與蔡政府主張相同」　吳燦領最高法院受期待

▲吳燦重視人權的觀念，讓人期待。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

最高法院新任院長吳燦，先前從未擔任過院長的行政職務，卻獲得蔡英文總統的青睞，創下由庭長直接升任最高法院院長的先例。外界認為他在死刑檢視建立的「吳燦基準」和蔡英文政府主張的政策相同，重視人權的態度也與司法院長許宗力曾提出的「受刑人只是穿『囚服』的國民，並非憲法基本權保障的『棄民』」，不謀而合。因此未來吳燦帶領的最高法院，會做出什麼有利於人權的判決，值得期待。

吳燦現年67歲，國立臺灣大學法律系學士畢業，司法官訓練所司法官班第23期結業；歷任臺灣臺北地方法院法官、福建金門地方法院法官、臺灣宜蘭地方法院法官兼庭長、臺灣高等法院法官、最高法院法官、最高法院庭長。他致力於刑事審判數十年，除著作眾多外，人緣也極佳，法界鮮少聽聞不利於他的傳言。

據了解，吳燦這次獲得總統青睞的主要原因，就是重視人權的態度，與蔡政府的主張相同。而蔡英文在決定人選後，曾經詢問許宗力意見，許宗力也贊同。因之許宗力在最高法院院長交接典禮上，稱讚吳燦豐富的學識及實務歷練，並稱他著作等身，有50餘篇刑事法領域的學術專著。其中吳燦在某起死刑判決中，對針對死刑量刑所提出的通盤檢驗標準，許宗力說這有「吳燦基準」的美稱。

外界認為，許宗力之所以支持吳燦擔任院長，主要是因為許宗力曾在司法院釋字第755號解釋中提出協同意見書，稱「受刑人只是穿『囚服』的國民，並非憲法基本權保障的『棄民』」，「強調受刑人人身自由雖被限制在監獄之中，但並未因此就被憲法放逐而成為不受基本權保障的『棄民』或『化外之民』，他（她）只是穿囚服的國民，而不是『非國民』」。許宗力認為，受刑人基於同受憲法基本權保障的（穿囚服）國民身分，在監禁期間，其所擁有各種基本權利中，除人身自由遭受限制，以及附帶造成其他自由權利的當然限制外，也應享有比例原則保障下的其他憲法基本權利。

而吳燦認為要讓犯罪者呈現「活生生的社會人」，而非「孤立的犯罪人」面貌，被往後不少判決引用，與許宗力的觀點不謀而合。許、吳二人間重視人權的態度，都與蔡政府主張相同，因此在吳燦出任最高法院後，外界可以合理期待將會有更多重視人權的裁判出現。