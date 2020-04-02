　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

重視被告人權「與蔡政府主張相同」　吳燦領最高法院受期待

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲最高法院院長吳燦於交接典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳燦重視人權的觀念，讓人期待。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

最高法院新任院長吳燦，先前從未擔任過院長的行政職務，卻獲得蔡英文總統的青睞，創下由庭長直接升任最高法院院長的先例。外界認為他在死刑檢視建立的「吳燦基準」和蔡英文政府主張的政策相同，重視人權的態度也與司法院長許宗力曾提出的「受刑人只是穿『囚服』的國民，並非憲法基本權保障的『棄民』」，不謀而合。因此未來吳燦帶領的最高法院，會做出什麼有利於人權的判決，值得期待。

吳燦現年67歲，國立臺灣大學法律系學士畢業，司法官訓練所司法官班第23期結業；歷任臺灣臺北地方法院法官、福建金門地方法院法官、臺灣宜蘭地方法院法官兼庭長、臺灣高等法院法官、最高法院法官、最高法院庭長。他致力於刑事審判數十年，除著作眾多外，人緣也極佳，法界鮮少聽聞不利於他的傳言。

據了解，吳燦這次獲得總統青睞的主要原因，就是重視人權的態度，與蔡政府的主張相同。而蔡英文在決定人選後，曾經詢問許宗力意見，許宗力也贊同。因之許宗力在最高法院院長交接典禮上，稱讚吳燦豐富的學識及實務歷練，並稱他著作等身，有50餘篇刑事法領域的學術專著。其中吳燦在某起死刑判決中，對針對死刑量刑所提出的通盤檢驗標準，許宗力說這有「吳燦基準」的美稱。

外界認為，許宗力之所以支持吳燦擔任院長，主要是因為許宗力曾在司法院釋字第755號解釋中提出協同意見書，稱「受刑人只是穿『囚服』的國民，並非憲法基本權保障的『棄民』」，「強調受刑人人身自由雖被限制在監獄之中，但並未因此就被憲法放逐而成為不受基本權保障的『棄民』或『化外之民』，他（她）只是穿囚服的國民，而不是『非國民』」。許宗力認為，受刑人基於同受憲法基本權保障的（穿囚服）國民身分，在監禁期間，其所擁有各種基本權利中，除人身自由遭受限制，以及附帶造成其他自由權利的當然限制外，也應享有比例原則保障下的其他憲法基本權利。

而吳燦認為要讓犯罪者呈現「活生生的社會人」，而非「孤立的犯罪人」面貌，被往後不少判決引用，與許宗力的觀點不謀而合。許、吳二人間重視人權的態度，都與蔡政府主張相同，因此在吳燦出任最高法院後，外界可以合理期待將會有更多重視人權的裁判出現。

ET快訊
婆婆「怕兒忍太久生病」不能住超過2天　她一聽私密床事崩潰：羞
確診女保全服務「北部高級社區」　初步匡列7同事
又是喝咖啡！本土案335和案291印尼回國者「一起喝咖啡1小
快訊／台南女坐機車後座　遭撞倒捲入聯結車底「臟器外露」慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

重視被告人權「與蔡政府主張相同」　吳燦領最高法院受期待

雷皓明／臉書的隱私政策有保護到我的隱私權嗎

黃建智／疫情襲股市　庫藏股護盤自家股價自己救

湯文章／司法除民怨　重新打造便民、禮民的法院

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

小甜甜公開家中收藏...小S「想炸掉妳家」　大嗆：難過妳會6年交不到男友

縱火燒死6至親...翁仁賢槍決伏法 家屬拒領遺體：他不是我的家人

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

重視被告人權「與蔡政府主張相同」　吳燦領最高法院受期待

雷皓明／臉書的隱私政策有保護到我的隱私權嗎

黃建智／疫情襲股市　庫藏股護盤自家股價自己救

湯文章／司法除民怨　重新打造便民、禮民的法院

英航宣布停職3.6萬員工抗新冠肺炎　還答應不裁員！

基進黨批國民黨挺陳玉珍炒作統獨：我們自己打造「這個國家」

87萬人可受惠！衛福部加發弱勢津貼「每人4500元」 最塊月底入帳

口罩1天1片會浪費？一張照片讓他怒了　陳學聖嗆：小英、蘇貞昌你排過隊嗎？

每天新聞越看越焦慮？心理師教4招徹底解決心理恐懼

防疫待在家！台動畫《小兒子》加強親子關係「三撇步」

快訊／連假首日台南傳槍響！當鋪被開「6槍」　玻璃門炸裂…警急拉封鎖線調查

日職／藤浪染疫聯誼高達32人　竟意外扯上志村健

視察清明連假交通疏運　侯友宜：搭乘大眾運輸工具請戴口罩

口罩2週買9片！今天雙號買口罩最幸運　彰化藥局前再現人龍

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

法律熱門新聞

雷皓明／臉書的隱私政策是什麼

黃建智／企業祭庫藏股護盤自救

龍潭縱火案　翁仁賢：追殺家人

蘇南／《紓困條例》補助勞工什麼

告訴6月期限　法界：過了就GG

黃建智／非常規交易有多違背常規

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

李善植／法官的自由心證有多自由

住屋漏水相關法律問題

避免媒體公審　小燈泡母：對家屬再度傷害

更多熱門

相關新聞

一張照片讓他怒了　陳學聖嗆：小英、蘇貞昌你排過隊嗎？

一張照片讓他怒了　陳學聖嗆：小英、蘇貞昌你排過隊嗎？

總統蔡英文1日宣布國內口罩日產達1300萬片，9日開始兩周可領9片口罩，還要捐贈給疫情嚴重的國家1千萬片口罩；但在野黨卻認為此舉不恰當，國民黨前立委陳學聖在臉書PO出一張民眾排隊買口罩的照片，怒嗆蘇貞昌、蔡英文「排過隊嗎？」

蔡英文：與國際社會攜手共度難關

蔡英文：與國際社會攜手共度難關

慰勉疫情指揮中心　蔡英文：既害怕又期待陳時中的電話

慰勉疫情指揮中心　蔡英文：既害怕又期待陳時中的電話

鄭運鵬建議：加開口罩產線助友邦

鄭運鵬建議：加開口罩產線助友邦

蔡英文首戴口罩露面：身為國際一份子該做的事

蔡英文首戴口罩露面：身為國際一份子該做的事

關鍵字：

法律人權許宗力鄭玉山最高法院蔡政府蔡英文總統人權吳燦庭長獄政人權死刑基準

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

影／翁仁賢抗拒槍決「被拖到刑場」！

潔哥真的懷孕了！結婚3個月一發就中

新冠確診患者推倒女護士　「毆打咬臉」想逃出隔離

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

兄弟「重複掃墓」犯大忌！兩個人都出事了

中年大叔硬戴兒童口罩進車站　耳帶斷了嘆：好想回家

西班牙向中國訂「30億片口罩」！

陸老闆鼓勵賣假額溫槍給美國「39度顯示36.5度」

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟回應了

陳子強離婚7年突宣布：完成登記了

12星座「最佳好老公」排行榜大公開

N號房事件繼續燒　網翻出曾「與未成年性交易」男星

快訊／不爽被罰100萬！新竹男「林東京」提訴願

威秀求政府下令「電影院全關閉」

更多

最夯影音

更多
Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！
72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面