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台中生煤條例被宣告無效　副市長赴行政院會籲：請中央跟上潮流

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▲台中副市長令狐榮達北上出席行政院會，表達抗污決心。（圖／台中市政府提供）

▲台中副市長令狐榮達（右2）北上出席行政院會。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市副市長令狐榮達19日代表市長盧秀燕北上參加行政院會，針對台中已執行4年的生煤管制自治條例部分條文遭宣告無效，令狐強調，盧市長過去藉由這項自治條例，積極整治中火空汙，讓中部空品逐步改善，因此請中央勿違背世界減煤減碳潮流，市府將與市民站在同一陣線，守護民眾健康。

令狐榮達表示，他過去服務於外交體系，深知減碳減排是國際潮流，2015年聯合國70周年之際，發佈《2030年永續發展方針》，其中一條重要方針即「環境保護」，他以16歲瑞典少女桑伯格（Greta Thunberg）為例，桑伯格因隻身在國會前舉「為氣候罷課」標語抗議，要求政府採取行動，獲選去年美國《時代》周刊年度風雲人物，令狐更引用她的一句話，說明台中現在情形，We need to change ourselves now, because tomorrow it might be too late。（我們現在需要改變自己，因為明天恐為時已晚）。

令狐強調，生煤管制自治條例從2016年公布後，市府環保局依此規範管制相關汙染源，不只中火，還約束近20家燃煤大廠，如今行政院宣告自治條例部分無效，市府將無法順應世界潮流，積極管制燃煤空汙。

尤其英、德等國都已訂出無煤時程表，南韓更在這2年內預計關閉15座燃煤電廠，中華民國是已開發國家，更不能置外於國際潮流，因此請中央正視這條法律的重要性，切勿違背國際趨勢。

市府轉達行政院長蘇貞昌的說法表示，中央對地方防制空汙同等用心，盧市長的減煤成果有目共睹。就「法」來說，公務員需依法行政做出裁處；至於「理」上，大家都朝著改善環境的路上前進，地方與中央合作才能路途順暢；在「情」上，台中做的努力，行政院全力支持，大家共同努力讓空氣、環境更好。

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