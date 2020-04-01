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親子

清明防疫／真正疼你的人　怎捨得讓你冒死前來祭拜？

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（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂～每年到了這個時候，家家戶戶都在準備祭祖行李，唯獨今年受到疫情影響，讓平常就已經繃緊神經的爸媽們怯步了，偏偏來自四面八方的親族壓力，又對你們情緒勒索：「一年一次，不去就是不孝啦，不要害整個家族被祖先責怪！」咦，先人不是保護我們的長輩嗎？為了保全自己與孩子的健康，怎可能會惹怒祖先？

話說，清明節是祭祖大式，但有沒有人想過，為什麼慎終追遠這種事情，要一年一度、而不是每月都來呢？不以《荊楚歲時記》寒食節為考究的話，我想那正是因為古代交通不發達，加上為了與生人區隔，土墳多建在偏僻無人之處，所以去祭拜祖先，在當時是一件很不方便的事，既然執行上有困難，乾脆依循他例，約在這個時間，大家一起去整理、追思。

但現在已經不一樣了，別說私家車，幾乎每個墓地、靈骨塔，都有大眾交通工具可到，大家根本不需要一窩蜂擠在這時間去祭祖，先人不是只有清明才需要被關心呀！況且4月1日起，連搭捷運、搭公車、搭火車、搭客運都要戴口罩，這表示疫情警戒線不得不調高，既然拜的是自己的祖先，那祂怎麼會願意看到兒孫冒死前來？

台灣在此場戰役中，雖然近期境外移入的案例遽增，但不得不說，這次我們防守太好！

我的搖滾樂團偶像，目前在加州的豪宅足不出戶，雖說他從年輕時，就以大膽、不懼死聞名，但我能從他每日貼文中，嗅出那股焦慮的味道，我得承認自己很擔心，不管是他先前夜夜笙歌的精彩生活，還是他3月初才跟英國查爾斯王子交談...如果有人在那邊五四三，唱衰台灣防疫，還是「肺炎沒那麼容易得啦！」那他勢必不知道歐美現在的慘況。

我們現在能買到一片低於10元的醫療口罩，能自由在外面吃飯，能出入大賣場購物，甚至偶爾帶孩子到公園玩玩，是多少人繃緊神經的累積？可，對於僥倖的人來說，這些都微不足道吧！所謂的不見棺材不掉淚。

台灣安樂太久了，缺乏憂患意識，正像前陣子不願配合防疫的歐美人士，欸～如果這事發生在我家，哪天我走了，DA要冒著風險依循「傳統」，帶小孩要來拜我，我一定托夢給她：「妳是迂了嗎？我全心拉拔妳獨立自主，竟然連這一點思考應變能力都沒有？」

真正疼你的人，不會計較你為了防疫而不來祭拜，祂生前保護你，怎捨得讓你冒死前來？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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