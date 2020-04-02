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男指控「強搶民地」當道路　台南市府：既成道路！逐步徵收

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▲台南市有民眾指控台南市政府未徵收及徵求地主同意，強占土地開闢南區省躬三街，市府則澄清係屬既成道路。（圖／示意圖，翻攝自google maps）

▲台南市有民眾指控台南市政府未徵收及徵求地主同意，強占土地開闢南區省躬三街，市府則澄清係屬既成道路。（圖／示意圖，翻攝自google maps，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名葉姓男子指控台南市政府多年前開闢南區省躬三街時，涉嫌未徵收及徵詢下，占用其父160坪土地，有如強搶民地，台南市政府說明指出，該處私人土地已是既成道路，既成道路仍然必須辦理徵收，以保障私人權益，惟仍須視市府財源辦理。

台南市工務局指出，既成道路之形成有其歷史背景，如大片私人土地無路出入，所有權人出具同意書開闢，以利出入，又如私人土地新建房屋，無路出入，自行留設道路，這在建商興建整批房屋自行留設私設通路最常見，這些道路供公眾通行多年後，就成既成道路。

工務局指出，台南市南區省躬三街雖未徵收，但已係「既成道路」，經調閱1989年建築線指示圖，省躬三街當時已指定為既成道路可證明明確，另查目前通行的省躬三街已供公眾通行使用至少30年以上，符合憲法釋字400號解釋既成道路之條件無疑，多年以來工務局及南區公所為維護往來公眾通行安全，做必要養護應為恰當，故應未強搶民地情況。另依大法官400號解釋，既成道路仍然必須辦理徵收，以保障私人權益，惟仍須視市府財源辦理。

據了解，省躬三街全長約1點多公里，為南區灣裡地區主要道路之一，該路範圍內土地仍多為私有，該局調閱1989年建築線指示圖及1996年航測地形圖，當時省躬三街已是「既成道路」，工務局負責養護既有道路，讓當地民眾往來便利通行。至於道路開闢是否有徵求所有權人同意，因年代久遠，已查無資料。

▲台南市有民眾指控台南市政府未徵收及徵求地主同意，強占土地開闢南區省躬三街，市府則澄清係屬既成道路。（圖／示意圖，翻攝自google maps）

據了解，有民眾投訴指控台南市政府，占用南區中和段其父160坪土地來開闢南區省躬三街，他深入了解，市府並未事先徵詢其父同意，也未作任何徵收，根本是強搶民地的土匪行為。民眾還稱曾多次向市府工務局陳情，市府均以已作道路及排水溝渠使用，應屬既成道路，並未辦理徵收，至於道路開闢是否有徵求所有權人同意，也以查無相關資料等回應。

根據內政部台內營字第8772435號函釋，既成道路成立公共地役關係，首須為不特定之公眾通行所必要，而非僅為通行之便利或省時；其次，於公眾通行之初，土地所有權人並無阻止之情事；其三，須經歷之年代久遠而未曾中斷，所謂年代久遠雖不必限定其期間，但仍應以時日長久，一般人無復記憶其確實之起始為必要。如已取得公共地役權（關係）或依法提供預留使用作為公眾通行之道路者，土地所有權人自不得設置路障，阻止路人通行，該管市政府工務局並得予以排除。

法界人士指出，「既成道路」其意指私有土地若供公眾通行數十年有餘，且便道所有權人從未禁止，應認為已有公用地役權關係存在，可經當地公所將該通路編為既成道路。便道所有權人雖保有所有權，依法即不得訴請收回土地，亦不得違反供公眾通行的目的而為使用。既成道路符合一定要件而成立公用地役關係者，其所有權人對土地既已無從自由使用收益，形成因公益而特別犧牲其財產上之利益，國家自應依法律之規定辦理徵收給予補償，各級政府如因經費困難，不能對上述道路全面徵收補償，有關機關亦應訂定期限籌措財源逐年辦理或以他法補償。若在某一道路範圍內之私有土地均辦理徵收，僅因既成道路有公用地役關係而以命令規定繼續使用，毋庸同時徵收補償，顯與平等原則相違。至於因地理環境或人文狀況改變，既成道路喪失其原有功能者，則應隨時檢討並予廢止。另，依據土地稅減免規則第9條規定，無償供公共使用之私有土地，經查明屬實，在使用期間內，地價稅或田賦全免，但其屬建造房屋應保留之空地部分，不予免徵。本案地主可以在政府未徵收土地前，向市府申請減徵土地稅等，彌補個人土地減損。

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