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大數據分析需求　台南橘9快捷公車路線預計5月1日調整路線

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▲台南市交通局依據大數據分析需求，台南橘9快捷公車路線預計5月1日調整路線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市交通局依據大數據分析需求，台南橘9快捷公車路線預計5月1日調整路線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市民的心聲市府聽到了！往返麻豆到高鐵嘉義站的「橘9線」，交通局經過3個月蒐集電子票證刷卡資料，透過分析大數據，研擬出符合民眾需求的修正調整方案，日前在學甲區公所召開路線調整說明會，也受到民眾肯定與支持，新路線方案預訂5月1日起實施。

交通局局長王銘德表示，黃偉哲市長相當重視並持續推動溪北地區交通發展，指示交通局在麻豆區、北門區往高鐵嘉義站的大台南公車「橘9線」營運3個月後，以滾動式檢討調整路線班次，以符合當地民眾的需求，而橘9線確實也受到當地民眾的肯定與支持，短短3個月的運量即突破2萬人次，是溪北地區對外交通的重要公車路線，交通局也立即著手規劃路線調整方案。

交通局局長王銘德指出，經過分析，麻豆、佳里、學甲3處前往高鐵站的人次比例相當，各佔約3分之1，研擬調整的新路線方案，發車起站從麻豆轉運站調整為佳里轉運站，分別為經學甲、台84上國一的「橘9」線、及經麻豆轉運站上國一的「橘9-1」線，2條路線每日各往返7班次，共28班次，並採間隔交錯發車，佳里轉運站每小時都發車1班次。

▲台南市交通局依據大數據分析需求，台南橘9快捷公車路線預計5月1日調整路線。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王銘德局長強調，路線調整後，所有的站位均保留不變，但對大部分的乘客而言，路線不彎繞，可在最短時間上國道，縮短乘車時間，部分地區票價也因路線長度縮短而調降，整體而言更符合當地民眾的需求。

公共運輸處長吳俁之表示，路線調整後，現金票價由佳里至高鐵嘉義站為150元，由學甲至高鐵嘉義站為130元，由麻豆至高鐵嘉義站為130元，使用電子票證可享8公里26元免費，後續將辦理公告及路線圖調整等行政作業，預訂5月1日起開始實施，歡迎民眾多加利用。

如對本路線公車班次、時刻等有任何疑問，可電洽漢程客運(電話：0800889116）詢問。台南市公車資訊亦可於大台南公車動態資訊網站http://2384.tainan.gov.tw或撥公車語音查詢電話：06-2998484（我坐坐巴士巴士）查詢。

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