　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

有人開車、有人掃墓　盧秀燕緊急召開29局處長防疫視訊會議

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲盧秀燕上午緊急召開防疫視訊會議。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕緊急召開防疫視訊會議。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

防疫沒有假期，市長盧秀燕在2日清明連假第一天，一大早臨時召開視訊會議，29個局處首長有的在辦公室、有的在家中或在視察掃墓公車路上，從各地同步立即上線討論防疫，盧秀燕強調，視訊會議是國際趨勢，也是防疫關鍵，各首長堅守崗位，緊急動員，將為可能的居家辦公作準備。

▲盧秀燕上午緊急召開防疫視訊會議。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，清明連假掃墓，外出民眾進入公共場域也會增加，更要提高警覺加強防疫工作，尤其全球疫情緊繃，市府防疫措施持續滾動式檢討，因此上午臨時召開防疫視訊會議，就是要測試29個局處首長緊急動員能量，打破限制。

她指出，因應疫情發展，未來可能走到居家辦公的一天，線上設備的科技讓辦公不受侷限，不論家中、車上或是執行公務中都可立即開會，希望大家打破傳統觀念，這也是上午開會的重要原因。

上午的臨時視訊會議，民政局長吳世瑋正在前往太平區視察掃墓情形的路上，立即報告現況；交通局長葉昭甫說明連假交通疏運狀況，及持續宣導民眾搭公車需全程載口罩。

衛生局長曾梓展正在掃墓中也立即上線，他表示，衛生局已爭取提升防疫物資量，優先提供給第一線醫護人員使用；慢性病患者用藥，則建議中央健保署放寬「慢性病連續處方箋」有效期限，或開放視訊診療，讓慢性病患者減少出入醫院次數。

盧秀燕指出，台中市目前有6千多人居家檢疫或隔離，中央已開放視訊問診，執行沒有問題，建議中央針對一般民眾開放視訊問診，減少民眾進出醫療院所的危險。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
台灣捐1000萬片口罩　醫憂心曝「唯一疑慮」：絕對不能出問題
19歲天才工程師！「台大少女」當上區塊鏈公司技術長
清明掃墓「年輕人超常做的事」最容易卡到陰！　5大禁忌踩雷就慘
國衛院研發出新冠肺炎快篩試劑！最快10分鐘有結果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市各機關場所4/9日起「一律配戴口罩」　否則拒絕進入

蔡英文宣布捐1000萬片口罩　鄭運鵬建議：加開產線援助友邦

男指控「強搶民地」當道路　台南市府：既成道路！逐步徵收

有人開車、有人掃墓　盧秀燕緊急召開29局處長防疫視訊會議

孫大千喊話廢死團體　提五點質疑：為什麼「廢除死刑」是人權進步的象徵？

內政部編4.53億！徐國勇缺席紓困2.0記者會　蘇貞昌這樣說...

戴口罩比讚慰勉防疫人員　蔡英文談捐口罩：身為國際一份子該做的

社交距離1.5公尺怎麼量？直接拿同事當「人肉比例尺」…網笑：找到用處了

歐盟主席推文「感謝台灣捐口罩」　德國在台協會發聲：真是一場及時雨

疫情衝擊經濟「失業評估」？蘇貞昌回應了

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

縱火燒死6至親...翁仁賢槍決伏法 家屬拒領遺體：他不是我的家人

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

小甜甜公開家中收藏...小S「想炸掉妳家」　大嗆：難過妳會6年交不到男友

北市各機關場所4/9日起「一律配戴口罩」　否則拒絕進入

蔡英文宣布捐1000萬片口罩　鄭運鵬建議：加開產線援助友邦

男指控「強搶民地」當道路　台南市府：既成道路！逐步徵收

有人開車、有人掃墓　盧秀燕緊急召開29局處長防疫視訊會議

孫大千喊話廢死團體　提五點質疑：為什麼「廢除死刑」是人權進步的象徵？

內政部編4.53億！徐國勇缺席紓困2.0記者會　蘇貞昌這樣說...

戴口罩比讚慰勉防疫人員　蔡英文談捐口罩：身為國際一份子該做的

社交距離1.5公尺怎麼量？直接拿同事當「人肉比例尺」…網笑：找到用處了

歐盟主席推文「感謝台灣捐口罩」　德國在台協會發聲：真是一場及時雨

疫情衝擊經濟「失業評估」？蘇貞昌回應了

小學生拿著餐盒不吃　楊貴媚一聽原因「留給家人」哭了

《K歌情人》製作人新冠肺炎逝世　享年52歲

只要30秒！振興醫院遠距治療新冠病患　每日減少消耗2千套隔離衣

還有39死刑犯待伏法！妻女被絞殺　家屬下跪淚求「快執行」：他活著對我是折磨

各縣市防疫包！妹子超驚喜「桃園普渡、新竹辦桌」　笑曝：最有趣的是宜蘭

懷疑女友出軌！暴怒男出拳狂毆逼脫光光　下秒猛巴下體：妳很髒…她崩潰提告

中職／樂天桃猿超前部署　推出Rakuten Girls口罩

樓上漏水家裡滴出「鐘乳石」…抗戰7年鄰居不甩全家崩潰搬逃　結局超展開

北市各機關場所4/9日起「一律配戴口罩」　否則拒絕進入

蔡英文宣布捐1000萬片口罩　鄭運鵬建議：加開產線援助友邦

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

蔡英文捐1千萬片口罩　名嘴揭背後動機

台捐千萬片口罩　勇者運鵬推算：價值超過500億

國名為何？蔡英文6字回應：台人最大共識

蘇貞昌率部長開記者會「沒戴口罩」 陳時中認「合格」...原因是這個！

快訊／板橋居檢男吃2小時火鍋　「二度趴趴走」衛生局罰30萬

快訊／親率部長上火線！蘇貞昌指定他是「紓困陳時中」：每天出面跟國人報告

徐巧芯反對捐1千萬片口罩　王浩宇一句話回擊

LIVE／蘇貞昌親上火線說明紓困2.0

徐巧芯：台灣人都花錢買口罩為何外國人免費拿？

唐鳳「順時鐘8分鐘」　教你做「乾蒸口罩」

快訊／侯友宜建議中央下令：大眾運輸拒載不戴口罩乘客

快訊／紓困2.0特別預算拍板通過！蘇貞昌：一兆救台灣

愚人節陳柏惟稱「打手槍打到住院」　隨後刪文

德國在台協會謝台灣捐口罩：真是一場及時雨

更多熱門

相關新聞

高雄校園暫開放卻有人遛狗…最高處1萬5千元！

高雄校園暫開放卻有人遛狗…最高處1萬5千元！

為防堵新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散， 高雄市政府宣布從3月31日起，高中職以下校園暫停對外開放至5月3日止。不過高雄市中庄國小在4月1日卻出現1名婦女翻牆進校園溜狗，也引發校園危機意識；對此，高雄市衛生局指出，若查證屬實可依違反傳染病防治法，最高可處15000元罰鍰。

微軟明年6月前活動擬全數改以線上形式

微軟明年6月前活動擬全數改以線上形式

川普出手護油價　專家預估下周油價再降九角

川普出手護油價　專家預估下周油價再降九角

社交距離1.5公尺怎麼量？內政部回應了

社交距離1.5公尺怎麼量？內政部回應了

國衛院研發新冠快篩試劑！10分鐘有結果

國衛院研發新冠快篩試劑！10分鐘有結果

關鍵字：

盧秀燕新冠肺炎防疫視訊

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

影／翁仁賢抗拒槍決「被拖到刑場」！

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

潔哥真的懷孕了！結婚3個月一發就中

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

西班牙向中國訂「30億片口罩」！

新冠確診患者推倒女護士　「毆打咬臉」想逃出隔離

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟回應了

中年大叔硬戴兒童口罩進車站　耳帶斷了嘆：好想回家

快訊／不爽被罰100萬！新竹男「林東京」提訴願

N號房事件繼續燒　網翻出曾「與未成年性交易」男星

陸老闆鼓勵賣假額溫槍給美國「39度顯示36.5度」

威秀求政府下令「電影院全關閉」

有症狀就釘死大門　北韓一家5口隔離亡

獨／小薰認愛14個月全家挺　鄭人碩「填補癌母空缺」成關鍵

陳子強離婚7年突宣布：完成登記了

更多

最夯影音

更多
Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！
秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面