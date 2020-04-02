有人開車、有人掃墓　盧秀燕緊急召開29局處長防疫視訊會議

▲▼盧秀燕緊急召開防疫視訊會議。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

防疫沒有假期，市長盧秀燕在2日清明連假第一天，一大早臨時召開視訊會議，29個局處首長有的在辦公室、有的在家中或在視察掃墓公車路上，從各地同步立即上線討論防疫，盧秀燕強調，視訊會議是國際趨勢，也是防疫關鍵，各首長堅守崗位，緊急動員，將為可能的居家辦公作準備。

盧秀燕表示，清明連假掃墓，外出民眾進入公共場域也會增加，更要提高警覺加強防疫工作，尤其全球疫情緊繃，市府防疫措施持續滾動式檢討，因此上午臨時召開防疫視訊會議，就是要測試29個局處首長緊急動員能量，打破限制。

她指出，因應疫情發展，未來可能走到居家辦公的一天，線上設備的科技讓辦公不受侷限，不論家中、車上或是執行公務中都可立即開會，希望大家打破傳統觀念，這也是上午開會的重要原因。

上午的臨時視訊會議，民政局長吳世瑋正在前往太平區視察掃墓情形的路上，立即報告現況；交通局長葉昭甫說明連假交通疏運狀況，及持續宣導民眾搭公車需全程載口罩。

衛生局長曾梓展正在掃墓中也立即上線，他表示，衛生局已爭取提升防疫物資量，優先提供給第一線醫護人員使用；慢性病患者用藥，則建議中央健保署放寬「慢性病連續處方箋」有效期限，或開放視訊診療，讓慢性病患者減少出入醫院次數。

盧秀燕指出，台中市目前有6千多人居家檢疫或隔離，中央已開放視訊問診，執行沒有問題，建議中央針對一般民眾開放視訊問診，減少民眾進出醫療院所的危險。

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