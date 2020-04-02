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微軟超前部署！明年6月前活動擬全數改以線上形式舉辦

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▲微軟。（圖／路透）

▲微軟防疫邁大步，擬將2021財政年度內所有實體活動改為線上形式。（圖／路透）

記者王曉敏／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，全球許多或大或小的活動都已紛紛喊停或轉戰線上直播，微軟也不例外。據外媒報導，微軟計畫將其2020年7月至2021年6月間舉辦的所有活動皆改為線上形式。

此前，微軟已宣布將原定於5月19日至21日在西雅圖舉行的開發者大會Build 2020改為線上直播，而原定於7月19日至23日在拉斯維加斯舉行的Inspire 2020也同樣改為線上舉辦。至於原定於4月舉辦的Ignite 2020則改為於今年9月以線上活動形式公開。

據科技網站《ZDnet》報導，除了上述活動改為線上活動外，微軟還邁出更大的步伐，計畫將所有2021財政年度（2020年7月至2021年6月）內的活動皆改為線上舉辦。目前，微軟已證實至2020年底內所有實體活動都數位化，至於2021年上半年的計畫，發言人則將「繼續評估情況。」

無論是巧合還是偶然，微軟官方於3月31日發布了一則《線上會議活動指南》，其中寫道，Microsoft Teams適合用於需要進行互動的小型會議，而Microsoft 365 Live Events則適合用於「一對多」或「少數對多數」的大型會議場合，如主題演講等。

微軟也表示，於今年7月1日以前，將暫時允許Microsoft 365 Live Events啟動最多達1萬人的大型的私人和公共活動。

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