母湯啦！高雄校園暫停對外開放　婦闖入遛狗被拍到…最高可處1萬5千元！



▲有民眾擅自進校園遛狗 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

為防堵新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散， 高雄市政府宣布從3月31日起，高中職以下校園暫停對外開放至5月3日止。不過高雄市中庄國小在4月1日卻出現1名婦女背著小孩進校園溜狗，也引發校園危機意識；對此，高雄市衛生局指出，若查證屬實可依違反傳染病防治法，最高可處15000元罰鍰。

▲中庄國小校長陳逸隆，目前將容易進入校園的通道用盆栽阻擋 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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中庄國小校長陳逸隆就在臉書貼文提醒大家，指出從3月31日接獲高雄市政府教育局來文，全市高中職以下學校即日起非特定人士不得進入，學校依規定啟動防疫機制，在五個出入門口均貼上告示，並請中庄里吳玉訓里長透過廣播告訴社區的里民，希望大家可以為防疫盡一份心力。

但沒想到4月1日早上社區民眾檢舉有人仍然進學校遛狗，因此請總務處調閱監視器，發現約晚間7點25分，竟有一名婦女背著小孩進入校園遛狗，深怕因此造成校園的防疫漏洞，柔性勸導不要再進入校園，以免造成防疫工作的困擾。

不過在大門都關閉下，民眾進入校園，也引發校方的危機意識；學校巡視校園後，目前已將能輕鬆侵入的校園一隅，搬上重達百公斤的盆栽阻擋。

而高雄市衛生局表示，由學校採證，查如屬實違反規定者依傳染病防治法第36條丶70條，處新台幣3千至1萬5千元罰鍰。

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