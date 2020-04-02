河南郟縣「二度封城」商店又全關！3醫師「無症狀感染」源頭成謎

▲郟縣街頭又恢復無車、無人的狀態。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情降溫，武漢市即將在4月8日解除封城，但河南省的郟縣卻突然又宣布「封村、封小區」，並暫停商家營業，要求一些企業停工停產。郟縣的「二度封城」令許多人相當擔憂，當地疫情防控指揮部的人員透露，再次實施封閉措施，與日前3名醫師被檢測為「無症狀感染者」有關。

郟縣疫情防控指揮部於3月31日發布「二度封城」的通知，內容提到，要全面實行封村、封小區措施，所有村、小區只保留一個出入口，人員都要憑證才能出入，測量體溫、配戴口罩，除了超市、醫院、農貿市場外，其它經營場所一律暫停營業，部分企業實行停工停產，「需要居家隔離的人員要全部居家隔離，並需從嚴落實隔離措施，必要的可以張貼封條。」

郟縣疫情防控指揮部的工作人員透露，會再次實施封閉措施，主要是因為郟縣前幾天突然出現了好幾例「無症狀感染」的病人，為了當地民眾的生命健康考量。

根據陸媒報導，郟縣3月29日公布了3例無症狀感染病例，3人都是郟縣人民醫院的醫師，其中，張姓醫師在3月21日開車載自己的同學到鄉下掃墓，還一同用餐3次，結果同學在3月28日被確診。

防疫人員還發現，張姓醫師曾在3月13日與劉姓、周姓醫師一同在餐廳用餐，其中，劉姓醫師曾到過武漢，但早已完成14天的隔離，且武漢早在2個月前就封城，也令這起感染事件的源頭成謎。

「無症狀感染者」的陸續出現，令大陸已降溫的疫情再度產生不確定性，河南省疫情防控指揮部3月31日就強調，要加強對無症狀感染者管理，科學發現無症狀感染者，加劇無症狀感染者篩查力度，「對疑似病例，確診病例和無症狀感染者，要在2小時內通過傳染病網絡直報系統上報。一旦發現病例，立即對可能傳播的人群和場所實施精準管控，堅決防止疫情擴散。」