大陸3月派9架包機「接1457人回家」！　華春瑩：4/2還將飛往英國

▲新冠肺炎肆虐全球。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎已經在全球蔓延，尤其歐美國家疫情越來越險峻，導致在海外留學生和華人紛紛花高價機票回大陸避疫。2日，大陸外交部副部長馬朝旭透露，3月份全球疫情加速擴散後，中國已經安排包機9架次，從伊朗、義大利等國接回包括留學人員在內的中國公民1457人。

馬朝旭表示，「我們源源不斷地向中國留學生比較集中的國家提供50萬份健康包，包括1100多萬個口罩、50萬份消毒用品以及防疫指南；同時，利用民航飛機優先安排健康包的運送。」

此外，外交部發言人華春瑩1日在記者會上表示，考慮到當前英國疫情形勢以及當地中國留學生面臨的各種困難，外交部正在積極協調民航等部門，將於2日增加臨時航班赴英國，為確有困難的海外學子歸國提供便利。

大陸教育部國際合作與交流司司長、港澳台辦公室主任劉錦30日在記者會上表示，中國在海外留學人員總數約160萬人，目前在國外的約142萬人，「根據駐外使領館報回的情況，截至目前，海外留學人員新冠肺炎確診病例35例，對確診的留學人員，駐外使領館第一時間提供領事保護，積極協助在當地就醫，目前在外確診的留學人員均得到及時診治，其中11人已經痊癒。」

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