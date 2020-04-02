14位官員擠台上僅1人戴口罩…間距不到1.5公尺　「乖寶寶」林佳龍這樣說





▲行政院臨時院會後記者會,林佳龍戴口罩。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵、蔣婕妤／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日公佈「社交距離注意事項」，勸說民眾應保持室外1公尺、室內1.5公尺，如有無法維持之情況就應配套口罩。然而2日舉辦行政院會時，台上擠著14人左右，每個人間距不滿室內1.5公尺社交距離，卻只有交通部長林佳龍一人戴口罩。

行政院2日進行行政院會，按照往例，行政院會後記者會多由發言人主持，部會首長出席說明。不過這次面對紓困2.0，政院相當重視，除了依然由發言人主持記者會，院長蘇貞昌、副院長陳其邁都將親上火線，率領經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、中央銀行總裁楊金龍、衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、農委會主委陳吉仲、文化部長鄭麗君大陣仗出席說明。

然而卻有網友發現，政院出席人員間距不符合日前中央指揮中心宣布的「社交距離」，且也只有林佳龍一人戴口罩。對此，有記者向林佳龍詢問，只有一人戴口罩，是不是因為太累了？

面對此問題，現場部會首長幾乎都露出微笑，蘇貞昌甚至直接笑三聲「呵呵呵」。林佳龍則回應，「是可以不用帶啦！」但先前觀光局有一位主秘的兒子感染新冠肺炎，而該主秘雖然採檢陰性，且雙方沒有直接接觸，但外傳對方有來交通部開會，儘管當時已要散會，且對方也有戴口罩，「不過基於自我健康管理最高標準，我還是戴一下口罩。」

由於陳時中也沒有戴口罩，因此他解釋，「社交距離是指在非特定人士在公共場合，這裡部會首長都是特定人士，都一起開會。而攝影記者們靠這麼近都有戴口罩，且大家都有符合規定，距離在1.5公尺以上。」