大同市場派炒股暴賺11億元案　股市金主掮客獲利3億元遭起訴

▲股市金主林振興、掮客張莒華涉嫌炒作大同公司股票遭追加起訴違反《證交法》。（圖為資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

大同公司股價在2016年到2017年間，傳出有市場派要競逐大同經營權，股價從5塊多分2波段漲到20塊，但台北地檢署查出，根本是市場派的鄭文逸操作議題炒股獲利11億元，2018年將鄭起訴後，持續追查認定，知名股市金主林振興、掮客張莒華也是炒股集團成員，2人合作獲利達3億元，因此依違反《證交法》追加起訴林、張。

起訴指出，台商鄭文逸在2016年間，觀察認為大同公司有千億餘元土地資產，股價淨值比遭嚴重低估，且董事會將於隔年改選，萌生介入大同經營權且趁勢炒股獲利的計畫。

為了避免陸資、兩岸問題引人注意，鄭文逸把找來的陸資透過地下通匯等方式輾轉來台，並找來股市作手鄒興華協助，對外以台商鮭魚返台、經營權爭奪等議題，炒作大同股價，但在大同改選董事會、停止股票過戶的2017年3月13日前，卻在高點大賣大同股票。

檢調2018年間，起訴鄭等人投入22億元炒股，不法獲利達11.1億元後，持續清查鄭等人炒股金流發現，鄭另外透過掮客張莒華找金主林振興等人奧援，共同拉抬大同股價，其中林振興控制的相關帳戶，相對交易金額就高達28億元，總計大同炒股案先前查出的不法獲利11.1億元中，有3億是被張、林賺走，因此將2人追加起訴，併由台北地院一起審理。

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