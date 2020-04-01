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無業男恐嚇81法學教授取財未遂　計畫縝密躲追查「疑有共犯」收押禁見

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▲▼ 涉嫌對81名法學教授恐嚇取財未遂的陳劍輝 。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳嫌為了躲避追查，特地連結免費wifi上網寄信給81名法學教授恐嚇取財。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

40歲的陳姓男子日前大量發送電子郵件給全國9所大學共81名法學教授，恐嚇「江湖救急要求不多2萬就好」，「不給錢，我會親自殺到你家，殺你全家」，陳男為了躲避追緝，使用各種方式避免行蹤曝光，經台北市刑大利用科技偵辦逮捕到案後，檢察官認為陳男涉恐嚇取財未遂罪嫌重大，有逃亡、勾串之虞，向台北地院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，家住南部的陳男現在無業，不過疑因從事過網路工程相關工作，對科技技術相當熟悉，特意跑到離家有段距離的咖啡廳，還心思細膩地為了避免被監視器拍下，躲在咖啡廳外，連上店家外溢出來的wifi訊號，藉此上網寄送恐嚇信件。此外，陳男的恐嚇信內要求教授們轉帳的銀行帳戶，其實是別人的，也讓檢警一開始完全無法掌握陳男身分。

不過台北市刑大運用科技辦案，仍從發信IP等多重管道交叉比對出陳男身分，陳男到案坦承因為向友人討債不成，所以跟友人要了帳戶，用來恐嚇收款，但否認刻意針對法學教授下手，只是剛好在網路上搜尋到相關電子信箱，檢察官懷疑陳男可能有滅證、勾串，甚至再犯之虞，因此向法院聲押禁見。

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