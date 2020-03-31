張綱維激辯3.5小時！律師自爆曾任遠航重整人　法官當場解除委任請出法庭

▲遠航董座張綱維在法庭上力求交保，辯護律師卻因為利益迴避問題被法官請出法庭。（圖為資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

遠東航空董事長張綱維涉嫌違反《證交法》、詐欺等罪遭聲押禁見，台北地院31日下午開庭審理，檢辯雙方激辯3.5小時，極力為張綱維辯護的律師蔡慧玲自爆是遠航重整人，被法官以後續偵辦可能需要蔡作證，需要利益迴避為由，請出法庭。

檢調長期蒐證追查遠航疑遭掏空案，發現張綱維近期有諸多財務異動情形，甚至要部屬把部分資產變現，由張綱維親自在27日到辦公室搬走上千萬元現金，有員工發現後試圖阻擋不成，這筆錢扣除還給「債權人」的部分，剩下800萬元都被張綱維帶回家。

▲遠航已被廢止民用航空運輸業許可證。（圖為資料照／記者湯興漢攝）

專案小組得知後，未免張綱維持續掏空遠航，緊急在30日發動搜索約談，除保全遠航職福會帳戶資產外，並將張綱維帶回偵訊後，以被告身分當庭逮捕並聲押，台北地院31日下午開庭調查，北檢2名檢察官蒞庭面對張綱維的3名辯護律師，庭訊時間長達3.5小時。

據了解，庭訊中，張綱維不斷強調，遠航仍有許多債務需要他去處理，而且公司大量解雇員工後，還要調錢來支付退票中心員工薪資，庭訊過程中，張綱維另外請到過去偵查時未現身的律師蔡慧玲，不斷為張喊冤，並自爆2009年遠航爆發財務危機時，就是她擔任重整人，引介張綱維挹注投資的。

▲張綱維辯護律師蔡慧玲在法庭上自爆曾任遠航重整人，被法官以利益迴避等理由請出法庭。（圖／記者孫于珊攝）

檢方當下查證確認蔡慧玲身分後，以張綱維的可疑犯行從接手遠航的相關財務報表開始，意思是後續偵辦可能需要蔡當證人，希望蔡不要在聲押庭中再發言，法官則考量利益迴避等問題，請蔡離開法庭並解除委任，由另間事務所的律師接手為張綱維辯護。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

涉掏空22億害528人瞬間失業 遠航董座張綱維800萬交保

不爽被挑釁「6分鐘爆踹50下」 街友胰臟破裂慘死北車大廳

新興「無人商店」只有滿屋子傳統販賣機 詐騙集團鼓吹投資半年撈2千萬