清晨回家「男人奪門而出」　綠光夫mail律師妻談判竟挨告

▲和律師妻子分居的李男清晨回家時，看著其他男人從家裡衝出來，直覺遭背叛。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉昌松／台北報導

李姓男子和在知名法律事務所當律師的妻子分居多時，某天清晨，李男突然想回家，打開門就見到有男人衝出來，躲到樓梯間去，李男要求妻子拿出手機檢視男子身分，妻子卻直接出門上班，李男氣得E-mail給妻子，要求為婚外情等事情談判，反被妻子控告強制、妨害名譽等罪，最後因李男要求傳喚事務所主管當證人，妻子擔心事情鬧大而撤告。

據了解，李男和妻子都在同一間法律事務所上班，但只有妻子是律師，事發當天，李男也不知為何突然想要回家，沒想到竟然就發現有其他男人在家裡，李男追著對方跑到通往頂樓的樓梯間，雙方發生短暫衝突。

▲律師妻認為丈夫寄信到公務信箱追問婚外情的事情，涉嫌妨害名譽。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

隨後李男回到家中，拿起妻子的手機翻查通聯紀錄，希望找出那個男人的身分、以及他和妻子的關係，但妻子完全不理睬李男，逕自出門上班去，李男想起妻子會跟同事說自己的壞話，氣不過，寫了E-mail到妻子的公務信箱，數落妻子的不是，還要求妻子為婚外情給個解釋。

李妻提告認為，她的公務信箱，可能因為職務代理等關係，由事務所同事、長官代為開啟閱覽，李男寄信的內容等於是在公然妨害她的名譽，另外拿走她的手機則涉嫌強制罪。李男則要求傳喚事務所主管和同事作證，李妻擔心事情在公司內鬧大，趕緊撤告，台北地檢署因此在1日處分全案不起訴。

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