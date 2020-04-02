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羈押攻防第二輪！涉詐領遠航2430萬元　張綱維：窮盡力氣救公司「都我的錢」

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▲▼ 遠航張綱維聲押庭第2次開庭 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地院4月2日再次開庭決定是否要收押遠航董事長張綱維。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空公司數十億元，被檢察官以有逃亡之虞等理由聲押後，法官首度審理裁定800萬元交保，高院認為跟光是與張從去年底起，涉嫌自公司詐領提出的現金2430萬元相比，保金太低，撤銷發回台北地院召開第2次聲押庭，張上午抵達法院前受訪含淚表示，死也死在台灣，不可能逃亡，「我真的不明白，我自己的錢，怎麼會變成犯罪所得？」

張綱維在台北地院前受訪一開始表示，「遠航是處理公眾事務的私人公司，還有投資人願意承接、願意救遠航，願意救需要工作的100個員工，我希望，不要斷了遠航的生路」，張解釋被質疑3月27日回公司搬錢，還曾與員工發生肢體衝突，其實是他跟投資人去開勞資會議，「離開的時候有1名員工可能誤解了，所以情急之下，我才趕快把他抱離開。」

張強調，當年協助遠航重整，把7千多筆債務1百多億元處理完，也花了將近10億元付之錢遠航積欠員工的薪水，「我怎麼會去掏空員工的錢，或是去損害誰的利益咧，我真的是含冤莫白。」張透露目前有5、6組投資人在接洽，「如果沒有投資人，我早就自殺了」，「我已經窮盡所有力氣去救公司，傾家蕩產了」，「所有現在(被檢方)查扣的3600萬都是我的錢」，「不用擔心逃亡，逃亡不如自殺算了」。

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