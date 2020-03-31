張綱維涉掏空獲交保　北檢將抗告：犯罪所得拿來具保不合理！

▲檢方質疑張綱維若獲准800萬交保成功，等於把幾天前剛從遠航搬走的不法所得具保，並不合理。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

遠航董事長張剛維涉嫌掏空侵占、製作不實財報等罪，遭檢察官聲請羈押禁見，法院審理後裁定限時拿出800萬元交保，檢方表示，張綱維就是因為上周五才從辦公室搬走800萬現金，檢調為免遠航損失資產，展開緊急搜索傳喚，如果真的讓張交保成功，「等於是讓被告用不法所得具保，顯不合理」，將提出抗告。

張綱維因涉嫌用遠航資產向銀行借貸約22億元，結果錢都以歸還代墊款等名義，流向張名下樺福集團公司，讓遠航無端承受巨大債務最後跳票、停飛，如今還得大規模裁員，讓528名員工面臨失業，張綱維卻在27日回辦公室，搬走上千萬元現金，台北地檢署檢察官30日緊急搜索傳訊後，向法院聲請將張綱維羈押禁見。

台北地院法官認為張剛維有逃亡、勾串之虞，但是涉嫌《證交法》部分缺乏證據，裁定讓張800萬元交保；對此，檢方表示，聲押資料中其實已經有相關帳冊、會計憑證、查核資料等證據，因案情複雜且涉及會計專業，將重新整理後提起抗告，並盡力保全證據及遠航資產、保護員工權宜。

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